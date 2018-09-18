На выборах губернатора в Хабаровском крае, похоже, все будет еще веселее, чем в Приморье

Соперник хабаровского губернатора фактически отказался о выборов, но такого варианта нет в законодательстве

После первого тура губернаторских выборов в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Сергей Фургал немного опередил действующего руководителя региона Шпорта. Во вторник оба политика должны были прийти на теледебаты, однако вместо этого прислали видеообращения, сообщает издание «Хабаровский край сегодня».

Шпорт предложил своему сопернику не перетягивать дальше канат, а перейти в правительство края на должность первого заместителя, чтобы вместе работать над выполнением данных избирателям обещаний.

В свою очередь Фургал в своем обращении заявил, что слышал о предложении Шпорта и принимает его. «Я никогда не гнался за большими звездочками на погонах. Для меня не является главным должность. Поэтому я принимаю его предложение и готов, если нужно, закатать рукава и сделать все для улучшения жизни в нашем крае», — сказал представитель ЛДПР.

Как сообщает агентство «Интерфакс», на такое развитие событий уже отреагировал избирком Хабаровского края. Там указали, что хотя кандидаты и договорились, однако об отмене второго тура речи не идет, потому что этот момент не прописан в законодательстве.

Сам Фургал позже заявил агентству «РИА Новости», что хотя и согласился работать вместе со Шпортом, однако от участия во втором туре отказываться не намерен.

В первом туре Шпорт набрал 35,62%, а Фургал, — 35,81%. Второй тур выборов должен пройти в ближайшее воскресенье.

При этом собеседники РБК, близкие к Кремлю, указывали, что были готовы ко второму туру в Хабаровском крае. Они отметили, что Шпорт практически не вел избирательную кампанию.