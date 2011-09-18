www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.21 р. 100 JPY: 55.39 р.
EUR: 72.68 р. 10 CNY: 93.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Бизнесмен Михаил Прохоров рассказал, почему раскололась партия "Правое дело"

18 Сентября 2011, 16:18 | Дальний Восток

По его мнению, причиной стали 800 миллионов рублей, которые он вложил в этот проект. Об этом бизнесмен написал в своем блоге.

«Начинаю думать, что, на самом деле, желание получить контроль над партийной кассой могло быть главной причиной партийного раскола. А уже потом добавились великие идеалы служения руководству. Век живи, век учись», – написал Прохоров. Бизнесмен сомневается, что эти деньги ему вернут – как обещал новый лидер партии Андрей Дунаев, если не возникнет "технических проблем". «Сейчас стало известно, что эти технические проблемы, скорее всего, возникнут.

Более того, над тем, чтобы они возникли, специально обученные люди уже работают изо всех сил. В ближайшие дни появятся подложные договоры на работы, якобы сделанные в интересах партии и не оплаченные. Появятся неоплаченные договоры аренды и долги по заработной плате», – пишет Прохоров.

Напомним, новые руководители «Правого дела» сначала пообещали отдать деньги Прохорову, а потом заявили, что Прохоров может еще оказаться должен партии из-за неоплаченных долгов.

Автор: По материалам информагентств
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru