Бизнесмен Михаил Прохоров рассказал, почему раскололась партия "Правое дело"

По его мнению, причиной стали 800 миллионов рублей, которые он вложил в этот проект. Об этом бизнесмен написал в своем блоге.

«Начинаю думать, что, на самом деле, желание получить контроль над партийной кассой могло быть главной причиной партийного раскола. А уже потом добавились великие идеалы служения руководству. Век живи, век учись», – написал Прохоров. Бизнесмен сомневается, что эти деньги ему вернут – как обещал новый лидер партии Андрей Дунаев, если не возникнет "технических проблем". «Сейчас стало известно, что эти технические проблемы, скорее всего, возникнут.

Более того, над тем, чтобы они возникли, специально обученные люди уже работают изо всех сил. В ближайшие дни появятся подложные договоры на работы, якобы сделанные в интересах партии и не оплаченные. Появятся неоплаченные договоры аренды и долги по заработной плате», – пишет Прохоров.

Напомним, новые руководители «Правого дела» сначала пообещали отдать деньги Прохорову, а потом заявили, что Прохоров может еще оказаться должен партии из-за неоплаченных долгов.