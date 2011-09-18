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Охлобыстин отказался участвовать в президентских выборах

18 Сентября 2011, 16:12 | Дальний Восток

Актер Иван Охлобыстин, ранее заявлявший о намерении выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах, сообщил, что отказывается от этого шага, так как его не одобрила Церковь. Об этом актер написал в своем блоге.

"Смиряюсь перед мнением Святой Церкви. Я верен клятве, данной перед Святым Престолом, так же как верен идеалам Империума. Клятва должна быть исполнена, нация должна быть воссоздана, Империя должна быть построена! " – объяснил И. Охлобыстин.

"Я не могу быть президентом, но я могу предложить нации вернуть в избирательные бюллетени пункт "против всех". Нация имеет право и на такой выбор, если у нее нет выбора", - добавил он.

Напомним, о том, что он намерен баллотироваться в президенты России И.Охлобыстин объявил 5 сентября. Однако актер, служивший ранее священником, оговорился, что выдвинет кандидатуру только, если на это даст благословение Церковь. В РПЦ не одобрили намерение И.Охлобыстина, напомнив о запрете на выдвижение духовенства в представительные органы власти, пишет РБК.

Автор: РБК
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