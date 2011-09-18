Прохоров готов к тому, что его «будут мочить жестко»

Бывший лидер «Правого дела» Михаил Прохоров готов к тому, что его вместе со сторонниками «будут мочить жестко и бескомпромиссно». Об этом миллиардер и политик написал в своем блоге в Живом Журнале.

«Как все сложится дальше, мне пока не ясно. Уже знаю, что мне и тем, кто за мной пошел попытаются создать проблемы, по крайней мере в публичном поле», — предвосхищает события человек, публично бросивший перчатку замглавы администрации президента Владиславу Суркову.

Прохоров признал, что пришел в политику с некоторыми иллюзиями. «Вчера меня от них избавили. Это даже хорошо, — рассуждает предприниматель. — Я понял, что для успеха в политике нужно много чему научиться, в том числе легко отказываться от себя и от взятых на себя обязательств. Но я не уверен, что хочу этому учиться».

«Несмотря на переход на личности», Прохоров утверждает, что во время скандала вокруг руководства «Правого дела» у него ни с кем не возникло личного конфликта. «По сути, это был конфликт идеологий, парадигм развития. На данном историческом этапе победил консерватизм. Я предлагал перемены. Система не готова», — ставит диагноз человек с 20-летним опытом в бизнесе.

Сопредседатель ПАРНАС Борис Немцов сегодня советовал Прохорову прекратить политическую борьбу. «Есть риск повторить судьбу Ходорковского, если он станет настоящим оппозиционером», — цитирует политика Русская служба ВВС. Прохоров дважды заявлял, что не опасается повторить судьбу Михаила Ходорковского.