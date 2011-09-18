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Владимир Путин не будет воровать технологии

18 Сентября 2011, 02:37 | Дальний Восток

На пленарной сессии международного инвестиционного Форума в Сочи премьер-министр РФ Владимир Путин призвал руководителей ведущих международных инвестиционных фондов не опасаться инвестировать в Россию. Путин подчеркнул, что Россия является цивилизованным партнером и ее не надо бояться. "Мы не будем воровать технологии", - сказал председатель правительства.

На пленарном заседании под председательством Путина приняли участие руководители инвестиционных фондов Siguler Guff & Company LP и Apollo Дрю Гафф и Леон Блэк, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и недавно назначенный генеральный директор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин.

Данная сессия - продолжение нового курса на привлечение прямых иностранных инвестиций, который в начале этого года взял Кремль. На протяжении нескольких лет инвестиционная привлекательность России падала из-за слишком высоких рисков, правовой неопределенности и административных барьеров. Чтобы сломать негативный тренд, было принято решение создать Российский фонд прямых инвестиций, который будет инвестировать в российские предприятия вместе с иностранными фондами и корпорациями. Соинвестирование вместе с государством должно убедить иностранцев, что их вложения не станут жертвой административного произвола, пишет regnum.ru.

Для России же, согласно заявлениям РФПИ, основной смысл такого партнерства не в привлечении средств как таковых (напомним, что несколько сот миллиардов долларов российских резервов вложены в государственные казначейские облигации США и часть этих средств легко можно было бы инвестировать обратно в экономику России, не прибегая к помощи иностранных фондов). Основная задача - перенять у зарубежных партнеров технологии и привлечь квалифицированные зарубежные кадры. РФПИ будет инвестировать не в сырьевой сектор, остающийся наиболее привлекательным для иностранных инвесторов, а в отрасли, которые должны способствовать модернизации российской экономики. Чтобы сотрудничество шло более интенсивно Путин пытается убедить потенциальных партнеров, что в рамках таких партнерств Россия не будет воровать технологии, а будет использовать их в соответствии с общепринятыми международными правилами игры.

Своеобразным "роуд-шоу" Российской федерации по сути руководит лично Путин. За последний год это уже вторая встреча премьера с международными инвесторами. Без присутствия Путина сдвиг в таких переговорах невозможен, так как на Западе уже давно и прочно сформирован имидж России, согласно которому без одобрения премьера в экономике страны не может произойти ни один значимый процесс.

Автор: По материалам информагентств
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