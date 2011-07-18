Границы предоставленных в пользование участков недр смогут изменяться

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий возможность изменения границ предоставленных в пользование участков недр.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, предлагаемые изменения направлены на снятие административных барьеров при предоставлении участков недр в пользование, а также наиболее полное и комплексное извлечение запасов полезных ископаемых, расположенных за пределами выделенного участка.

Сейчас границы устанавливаются по размерам разведанного месторождения и зачастую должны уточняться. При этом порядок изменения границ таких участков устанавливает Правительство РФ, а пользователь будет обязан уплатить разовый платеж.