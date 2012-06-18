Брат вице-премьера Дворковича объявил об уходе со всех постов

18 июня, ZRPRESS. Брат вице-премьера Аркадия Дворковича, бизнесмен Михаил Дворкович заявил об уходе со всех постов и должностей во всех компаниях и организациях.

"В связи с возможным возникновением конфликта интересов в результате назначения А.В. Дворковича на должность заместителя председателя Правительства РФ, досрочно снимаю с себя полномочия председателя комитета по взаимоотношениям с органами власти Ассоциации менеджеров России", - написал бизнесмен в своем блоге в "Живом журнале".

Он также предложил провести досрочные выборы на эту должность между самыми опытными, на его взгляд, членами комитета. Среди них он назвал партнера консалтинговой компании "Румянцев и партнеры" Олега Румянцева и вице-президента ФК "Открытие"Андрея Годунова.

"Кроме того, сообщаю об уходе со всех постов и должностей во всех компаниях и общественных организациях, в которых я состоял к настоящему моменту", - написал Дворкович.

«Золотой Рог».