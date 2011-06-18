Медведев: РФ мешают коррупция и централизация, но победить их можно

Коррупция, сверхцентрализация и закрытость препятствуют развитию России и достижению высокого качества жизни россиян, однако эти проблемы преодолимы, заявил президент России Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня.

Как отмечает агентство РИА Новости, он предложил новые шаги по борьбе с коррупцией, в частности расширение перечня оснований для увольнения с госслужбы подозреваемых в коррупции чиновников, введение полной имущественной ответственности госслужащих. На борьбу с теми, "кто плюет на закон", направлены и поправки в закон, ужесточающие порядок проверки возбуждения и прекращения уголовных дел, которые Медведев пообещал в ближайшее время внести в Госдуму.

Глава государства также объявил о создании рабочей группы по подготовке предложений по децентрализации: перераспределению полномочий между уровнями власти в пользу муниципалитетов, включая корректировку налоговой системы и межбюджетных отношений.

"Осознаем, что на нашем пути есть проблемы и препятствия. Мы понимаем, что без победы над коррупцией, без эффективной публичной власти, без качественной финансовой системы мы не преодолеем чрезмерную сырьевую зависимость и не добьемся высокого качества жизни", - завил Медведев.

Коррупция, закрытость для инвестиций, избыточная роль государства в экономике и сверхцентрализация - это те "налоги на будущее", которые необходимо отменить, подчеркнул он.

Децентрализация

Федеративный характер российского государства должен быть мотором для развития нашей огромной и многообразной страны и должен работать на наше конкурентное преимущество, заявил Медведев, объявляя о создании рабочей группы по подготовке предложений по децентрализации.

В современном мире "невозможно и не нужно управлять страной из одной точки, тем более если речь идет о такой стране как Россия", подчеркнул президент.

"Скажу больше: если все начинает работать и двигаться по сигналу из Кремля, значит система нежизнеспособна и ее нужно подстраивать под конкретного человека, это означает, что ее нужно менять", - сказал Медведев.

Рабочая группа, которая будет создана в ближайшее время, подготовит предложения по перераспределению полномочий между уровнями власти (прежде всего, в пользу муниципального уровня), включая соответствующую корректировку национальной налоговой системы и принципов межбюджетных отношений.

Медведев убежден, что "такие решения будут в большей мере отвечать и потребностям перспективной структуры российской экономики".

Помощник президента РФ Аркадий Дворкович позже пояснил, что рабочую группу должен возглавить независимый человек, а не руководитель министерства или ведомства.

Ответственность чиновников

Медведев предлагает расширить перечень оснований для увольнения с госслужбы лиц, подозреваемых в коррупции, в том числе за счет использования данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий.

"Основанием для увольнения могут служить данные, полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий, даже если они оформлены таким образом, что не могут быть использованы для уголовного преследования", - сказал президент.

Это, по сути, увольнение в связи с утратой доверия, пояснил глава государства. При этом, добавил он, должен сохраниться судебный порядок обжалования таких увольнений.

Медведев признал, что коррупционные нарушения очень трудно выявлять, а существующий порядок уголовного преследования коррупционеров сложен и медлителен. Однако, считает он, этот порядок следует сохранить, чтобы "были четкие гарантии на случай необоснованных обвинений, которых немало". В то же время Медведев призвал "быстро и решительно" очищать государственные органы от коррупционеров.