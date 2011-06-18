Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Медведев: РФ мешают коррупция и централизация, но победить их можно
Как отмечает агентство РИА Новости, он предложил новые шаги по борьбе с коррупцией, в частности расширение перечня оснований для увольнения с госслужбы подозреваемых в коррупции чиновников, введение полной имущественной ответственности госслужащих. На борьбу с теми, "кто плюет на закон", направлены и поправки в закон, ужесточающие порядок проверки возбуждения и прекращения уголовных дел, которые Медведев пообещал в ближайшее время внести в Госдуму.
Глава государства также объявил о создании рабочей группы по подготовке предложений по децентрализации: перераспределению полномочий между уровнями власти в пользу муниципалитетов, включая корректировку налоговой системы и межбюджетных отношений.
"Осознаем, что на нашем пути есть проблемы и препятствия. Мы понимаем, что без победы над коррупцией, без эффективной публичной власти, без качественной финансовой системы мы не преодолеем чрезмерную сырьевую зависимость и не добьемся высокого качества жизни", - завил Медведев.
Коррупция, закрытость для инвестиций, избыточная роль государства в экономике и сверхцентрализация - это те "налоги на будущее", которые необходимо отменить, подчеркнул он.
Децентрализация
Федеративный характер российского государства должен быть мотором для развития нашей огромной и многообразной страны и должен работать на наше конкурентное преимущество, заявил Медведев, объявляя о создании рабочей группы по подготовке предложений по децентрализации.
В современном мире "невозможно и не нужно управлять страной из одной точки, тем более если речь идет о такой стране как Россия", подчеркнул президент.
"Скажу больше: если все начинает работать и двигаться по сигналу из Кремля, значит система нежизнеспособна и ее нужно подстраивать под конкретного человека, это означает, что ее нужно менять", - сказал Медведев.
Рабочая группа, которая будет создана в ближайшее время, подготовит предложения по перераспределению полномочий между уровнями власти (прежде всего, в пользу муниципального уровня), включая соответствующую корректировку национальной налоговой системы и принципов межбюджетных отношений.
Медведев убежден, что "такие решения будут в большей мере отвечать и потребностям перспективной структуры российской экономики".
Помощник президента РФ Аркадий Дворкович позже пояснил, что рабочую группу должен возглавить независимый человек, а не руководитель министерства или ведомства.
Ответственность чиновников
Медведев предлагает расширить перечень оснований для увольнения с госслужбы лиц, подозреваемых в коррупции, в том числе за счет использования данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий.
"Основанием для увольнения могут служить данные, полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий, даже если они оформлены таким образом, что не могут быть использованы для уголовного преследования", - сказал президент.
Это, по сути, увольнение в связи с утратой доверия, пояснил глава государства. При этом, добавил он, должен сохраниться судебный порядок обжалования таких увольнений.
Медведев признал, что коррупционные нарушения очень трудно выявлять, а существующий порядок уголовного преследования коррупционеров сложен и медлителен. Однако, считает он, этот порядок следует сохранить, чтобы "были четкие гарантии на случай необоснованных обвинений, которых немало". В то же время Медведев призвал "быстро и решительно" очищать государственные органы от коррупционеров.
Новости тематики
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
Новости раздела
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- На выборах губернатора в Хабаровском крае, похоже, все будет еще веселее, чем в Приморье
- Андрей Тарасенко лидирует на выборах Губернатора Приморского края
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- За 7 месяцев текущего года отмечен высокий рост доходов в бюджет Владивостока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- Приморский Трамп
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя