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Галушка больше не будет развивать Дальний Восток

18 Мая 2018, 21:08 | Дальний Восток

На его место в правительство взяли дальневосточного губернатора

На встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи глава правительства Дмитрий Медведев представил кандидатов на посты в новом кабмине, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На место главы Минсельхоза он предложил назначить председателя правления Россельхозбанка Дмитрия Патрушева, новым главой министерства транспорта назначить Евгения Дитриха, ранее занимавшего пост первого заместителя министра транспорта. На пост главы Минприроды Медведев предложил Дмитрия Кобылкина.

Главой нового министерства просвещения станет Ольга Васильева, которая в предыдущем составе занимала пост министра образования, а министерство науки и высшего образования возглавит экс-глава ФАНО Михаил Котюков.

В качестве главы министерства цифрового развития Медведев предложил утвердить Константина Носкова, который ранее был руководителем аналитического центра при правительстве.

На пост министра по развитию Дальнего Востока вместо Александра Галушки Медведев предложил назначить амурского губернатора Александра Козлова, а пост главы МЧС вместо Пучкова - Евгения Зиничева.

На пост министра по делам Северного Кавказа - Сергея Чеботарева.

Свои посты в правительстве сохранят глава МИД Сергей Лавров, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр культуры Владимир Мединский, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр энергетики Александр Новак, глава МВД Владимир Колокольцев, министр Юстиции Коновалов. Министр экономического развития России Максим Орешкин также сохранил свой пост.

Медведев также предложил Путину назначить ранее озвученных им кандидатов на посты вице-премьеров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Visualrian.ru

Автор: По материалам информагентств
Теги: медведев  Дальний Восток  правительство  Галушка 



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