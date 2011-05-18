Где учат на министра

Прежде чем занять кресло руководителя или замруководителя ведомства, чиновник обязан был получить высшее образование. В преддверии сезона поступления в вузы РБК daily сопоставила специальности госслужащих по первому образованию и занимаемые ими должности. «Кухарок» среди руководителей государства не нашлось, но и сколь-нибудь профильное образование имеют далеко не все чиновники.

Для составления рейтинга были использованы данные о 276 правительственных госслужащих, от премьер-министра и вице-премьеров до руководителей федеральных агентств. В общей сложности они окончили 155 высших учебных заведений.

С чиновниками первого эшелона было проще: сведения об образовании большинства из них достаточно легко найти в свободном доступе. Что касается замов руководителей ведомств, они далеко не всегда с радостью рассказывают о своих alma mater. Например, так и не удалось выяснить, какой вуз окончил заместитель руководителя Роснедр Олег МОНАСТЫРНЫХ. «Согласно ФЗ от 27.07.2004 №79-ФЗ «О госгражданской службе РФ» (гл. 7, ст. 42), указу Президента РФ от 30.05.2005 №609 «Об утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского служащего РФ и ведении его личного дела», а также Трудовому кодексу РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (ст. 88 - ст. 90) мы не можем предоставить вам запрашиваемую информацию», - ответили РБК daily в пресс-службе Роснедр. В Ростуризме письмо с просьбой уточнить данные об образовании руководителей ведомства проигнорировали.

Пошли не по профилю

Среди двух с половиной сотен чиновников нашелся один журналист. Им оказался глава Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ, выпускник Львовского высшего военно-политического училища по специальности «военная журналистика». Г-н Крайний 15 лет проработал в печатных СМИ, из которых шесть лет - в газете «Комсомольская правда». Прежде чем приступить в госслужбе, он получил второе высшее в РАГС.

Самое далекое по профилю от занимаемой должности образование получил глава все тех же Роснедр Анатолий ЛЕДОВСКИХ. Он окончил Ленинградский ветеринарный институт, после чего 14 лет работал по специальности. Карьеру госслужащего г-н Ледовских начал в 2001-м, но информации о том, что чиновник с тех пор получил какое-либо дополнительное образование, нет.

Не сразу разглядел свои перспективы на службе государству и руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь АРТЕМЬЕВ. После школы он пошел учиться на биолога в Ленинградский государственный университет (ныне СПбГУ) и, судя по всему, планировал полностью посвятить себя полученной профессии. По окончании вуза г-н Артемьев поступил в аспирантуру Ленинградского государственного педагогиче¬ского института им. А.И. Герцена на кафедру анатомии и физиологии, где и защитил кандидатскую. Второе высшее образование на юрфаке СПбГУ глава ФАС получил в возрасте 37 лет, уже будучи вице-губернатором Санкт-Петербурга.

Прямо противоположная ситуация в Росжелдоре. Руководитель ведомства Геннадий ПЕТРАКОВ - выпускник Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ) 1991 года. На момент окончания вуза ему было 37 лет, и прежде чем получить высшее образование, г-н Петраков успел поработать в различных должностях на предприятиях Северной железной дороги (начиная с дежурного по станции).

Правда, для чиновников первого эшелона иметь профильное образование вовсе не обязательно. Согласно закону о госслужбе «наличие среднего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности», необходимо только для «обеспечивающих специалистов». «В число квалификационных требований к должностям гражданской службы категорий «руководители», «помощники (советники)», «специалисты» всех групп должностей гражданской службы… входит наличие высшего профессионального образования», говорится в ст. 12 закона «О государственной гражданской службе РФ». Другими словами, неважно, какое образование получил чиновник, лишь бы высшее.

Впрочем, чтобы нейтрализовать несоответствие в выборе вуза и занимаемой должности, большинство чиновников получали второе высшее образование. В этом рейтинге несомненным лидером стала Российская академия государственной службы при президенте РФ (РАГС), которая «является ведущим учебным заведением по подготовке кадров для системы государственной службы, государственного и муниципального управления», говорится на сайте учебного заведения.

В кругу друзей

Alma mater премьер-министра Владимира ПУТИНА - Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГу), как ни странно, уступил пальму первенства по подготовке будущих чиновников столичному МГУ. Но это только на первый взгляд. Во-первых, вузы сравняются по количеству выпускников, стоящих у руля страны, если учесть, что президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ окончил СПбГУ (кстати, это даже не второй случай, когда выпускник юрфака СПбГУ возглавил государство: аналогичным образованием мог похвастаться Владимир Ильич ЛЕНИН). Во-вторых, в столичный университет чиновники за вторым образованием не обращались ни разу, чего не скажешь о питерском госуниверситете. Там второе высшее получили, например, министр обороны Анатолий СЕРДЮКОВ и министр спорта Виталий МУТКО.

Многие руководители ведомств предпочитают работать вместе со своими «одновузниками». Замминистра экономического развития Андрей КЛЕПАЧ окончил экономический факультет МГУ пятью годами раньше главы ведомства Эльвиры НАБИУЛЛИНОЙ. Другой ее заместитель Александра ЛЕВИЦКАЯ - тоже выпускница МГУ (геологический факультет, 1976 год).

Министр природных ресурсов Юрий ТРУТНЕВ и замминистра Семен ЛЕВИ окончили Пермский государственный технический университет в 1978 и 1980 годах соответственно. В команде главы Министерства здравоохранения Татьяны ГОЛИКОВОЙ работает ее зам Максим ТОПИЛИН, учившийся курсом ниже в РЭА им. Плеханова. Правой рукой министра промышленности и торговли Виктора ХРИСТЕНКО также является выпускник одного с ним вуза - Челябинского политехнического института (сейчас Южно-Уральский государственный университет) - Андрей ДЕМЕНТЬЕВ.

Первое место в рейтинге держит МГУ им.Ломоносова, который окончили 20 чиновников высшего эшелона, включая вице-премьеров Сергея ИВАНОВА и Дмитрия КОЗАКА, глав Минэкономики Эльвиру Набиллулину и Минюста Александра КОНОВАЛОВА. Санкт-Петербургский университет почти сравнялся с первой кузницей министров – 18 высших чиновников, начиная с премьер-министра Владимира Путина и вице-премьеров Алексея КУДРИНА и Игоря СЕЧИНА. До правительственных кресел добрались также 13 выпускников ВГИМО. И в правительстве лишь 36 выходцев из региональных университетов. Среди них нет ни одного из дальневосточных вузов. Кстати, из Высшей школы экономики в правительство также не берут почему-то.