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Медведев предложил переименовать Минвостокразвития
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с Председателем Правительства Дмитрием Медведевым. Обсуждалось предложение Правительства о дополнении компетенции Министерства по развитию Дальнего Востока вопросами, связанными с реализацией государственной политики в Арктической зоне, сообщает газета «Золотой Рог».
"Арктика – это важнейший ресурсный потенциал нашей страны. Сейчас там создаются и новые порты, и новые энергетические мощности. Естественно, создаются места для комфортного проживания, поскольку достаточно большое количество наших людей трудится в Арктической зоне и масса других задач решается. Так получилось, что в Правительстве нет единой структуры, которая бы занималась координацией этой деятельности. Есть, правда, Правительственная комиссия, которая создана моим решением, но это комиссия, которая собирается от случая к случаю.
У меня есть предложение – для того, чтобы перевести эту работу в Правительстве на уровень системной деятельности – дополнить компетенцию Министерства по развитию Дальнего Востока ещё и вопросами Арктики. Тем самым мы не будем создавать никаких новых органов управления, останется одно министерство, но ему в обязанности будет вменено вести работу по развитию всей нашей Арктической зоны, что, на мой взгляд, вполне естественно, поскольку и сейчас Министерство по развитию Дальнего Востока занимается развитием Дальневосточной зоны, которая выходит на Арктику. По сути, это очень часто пересекающиеся вопросы: например, развитие Якутии или Чукотки – это всё равно развитие Арктической зоны.
Поэтому если такое решение Вами будет принято, я бы предложил дополнить компетенцию министерства, может быть, назвав его Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны или Арктики".
Медведев не считает целесообразным создание отдельного федерального органа для этих целей. "Я бы исходил из того, Владимир Владимирович, что нужно экономить управленческие ресурсы и, естественно, финансовые ресурсы. Но самое главное, что Министерство Дальнего Востока в принципе занимается близкими вопросами по развитию Дальневосточной зоны, а Дальневосточная зона в значительной степени захватывает и Арктическую зону. Тогда мы сможем эти задачи напрямую из Правительства решать".
Также Медведев предложил ввести должность первого заместителя министра, который будет непосредственно отвечать за Арктическую зону. Путин согласился.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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