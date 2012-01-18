Тагильские рабочие поедут на танке поддерживать Путина

Рабочие «Уралвагонзавода» собрались ввести в Екатеринбург танки. Как стало известно агентству НЭП из собственных источников на предприятии, таким образом сотрудники УВЗ намерены поддержать Владимира ПУТИНА и «поставить на место распоясавшуюся оппозицию».

«Танки в городе - это вам не плюшевый медвежонок на палке, – сказал собеседник агентства, намекая на серьезность намерений. – Нас достали митинги оппозиции. В настоящее время на заводе идет сборка танка Т90С. 23 января она завершится, и машина прямо с конвейера, в солидоле, отправится своим ходом в Екатеринбург. На танке поедут рабочие из комитета в поддержку Путина. 28 января войдем в город и проведем на Привокзальной площади главную акцию, такую, чтобы оппозиция забыла, как на митинги ходить».

Напомним, рабочие «Уралвагонзавода» активизировались после декабрьской прямой линии с премьер-министром РФ, в ходе которой тагильчане заявили, что в случае необходимости могут приехать в Москву и разогнать митинги оппозиции. Позже они создали комитет в поддержку Владимира Путина, а затем распространили неоднозначный манифест. В нем они, в частности, осуждал и митинги, на которые «в Москве выходят «продвинутые» бездельники …и шатаются по улицам, горлопаня о своих правах. Нам некогда сидеть в Интернете, некогда митинговать, мы работаем». Но прошел месяц с небольшим, и они уже сами собираются на митинг.

Как сообщает URA.Ru, члены комитета в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина, организованного на «Уралвагонзаводе», начали поездки по предприятиям Свердловской области, рассказывая коллегам о своей инициативе. Финалом этой поездки (утверждается, что все представители трудового коллектива взяли отпуск без содержания) и станет митинг рабочих 28 января на привокзальной площади Екатеринбурга.

Досье "ЗР"

От предыдущих моделей нынешний Т-90С отличается более мощным двигателем и усиленной защитой. На нем установлены системы штурвального управления, коробка автоматического переключения передач, приборы ночного видения, камера заднего обзора, современные системы связи и навигации, даже кондиционер, лазерные дальномер и прицел. Танк оснащен системой кругового видеонаблюдения, позволяющей командиру и наводчику видеть всю обстановку вокруг машины. На машине стоит и бортовая информационно-управляющая система (БИУС), которая позволяет закладывать в нее данные по ранее разведанным целям и вести по ним огонь, только нажимая на кнопки компьютера.

Словом, хорошая машина для митингов. Знал ли Михаил ЖВАНЕЦКИЙ, когда несколько десятилетий назад писал свой монолог «Броня моя», какую хорошую идею он подкинул уральским рабочим?! Помните? «Если кто против, спросить, сидя на башне и хлебая из котелка: «Почему, собственно?»…

Спросить есть возможность уже сейчас. Как стало известно РИА URA.Ru, cвердловские коммунисты подали в администрацию Екатеринбурга две заявки на проведение митингов на привокзальной площади Екатеринбурга 28 января с 10 до 17 часов. Таким образом, у КПРФ появилась возможность заблокировать проведение на этой площадке ранее запланированного крупного митинга в поддержку Владимира Путина, который должен сопровождаться демонстрацией танка Т-90, выпущенного «Уралвагонзаводом».

Кирилл АЛЕКСЕЕВ, «Золотой Рог».