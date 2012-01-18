Выдворять незаконных мигрантов будут судебные приставы

Закон об этом вступил в силу. До начала июля должны быть созданы спецприемники, где планируется содержать нелегалов до тех пор, пока приставы не сопроводят их до границы и не передадут пограничникам.

Многие эксперты уверены, что сама российская миграционная система, на их взгляд, непрозрачная и неэффективная, порождает такие потоки нелегальной миграции. Федеральную миграционную службу и полицию критикуют за то, что некоторым их сотрудникам выгодно наличие большого числа нелегалов, готовых платить за возможность работать в России, пишет news.tut.by.

«Золотой Рог».