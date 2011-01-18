Даже внеплановые доходы не помогли федеральному бюджету

3,9% составил дефицит бюджета в 2010 году, сообщил вице-премьер Алексей КУДРИН: в денежном выражении — 1,787 трлн рублей. Доходы федерального бюджета в прошлом году, по предварительным данным Минфина, выше плановых на 5,4%, расходы — на 2,1% ниже плана.