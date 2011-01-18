Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Серый дом не оставляет попыток навести порядок на рынке рекламы
Администрацией Владивостока принято постановление об «Административном регламенте предоставления услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций». Регламент устанавливает сроки и последовательность действий чиновников и физических или юридических лиц, желающих получить разрешения на установку рекламных конструкций.
Документ, принятый в декабре 2010 года, имеет чисто технический характер и никоим образом не влияет на стиль, суть и качество рекламируемого. Иными словами, вопрос, который подняли депутаты Думы Владивостока - «Что рекламирует наружная реклама?», намеревавшиеся было своей властью определять места размещения, размеры и качество рекламы, остается открытым.
Напомним, депутаты приняли «Положение о порядке регулирования отношений, возникающих в процессе размещения рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа», желая навести порядок в рекламном рынке краевого центра. Однако прокуратура Владивостока муниципальный правовой акт опротестовала, уверяя, что «сфера рекламы является исключительной компетенцией федеральных властей». Ссылки председателя комитета по экономической политике и муниципальной собственности Марины ЛОМАКИНОЙ на аналогичное решение Думы Хабаровска, которое обошлось без протеста прокуратуры, значения не возымели.
Дело закончилось созданием депутатской рабочей группы во главе с Людмилой ТАЛАБАЕВОЙ, которая в весьма узких властных рамках пытается влиять на этическое и нравственное содержание рекламы. Так, недавно в Думе Владивостока прошло заседание круглого стола, на котором председатель Совета по вопросам семьи, работающий при Думе, Галина КУРНОСЕНОК рассказала, что поводом для разговора стали обращения в Совет родительской общественности, озабоченной фактами распространения во Владивостоке наружной рекламы, в которой используется сексуальная тематика, не относящаяся к характеристикам рекламируемого товара.
- Бороться с двусмысленной рекламой достаточно сложно, - считает специалист Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю Сергей КРАМСКОЙ. - Деятельность рекламного рынка регулируется федеральным законом о рекламе, положения которого не дают четкого определения этических характеристик и грани допустимого с этой точки зрения в тексте и изобразительных средствах.
По словам заместителя главы администрации Владивостока Алексея ЛИТВИНОВА, законом о рекламе на муниципальную власть возложена функция по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций. Функцией же государственного контроля за содержанием рекламы наделена только Федеральная антимонопольная служба. Однако, как подчеркнул Алексей Литвинов, администрация города Владивостока не остается в стороне от проблемы и активно стремится повлиять на рекламное сообщество, призывая его выработать собственную систему самоограничений.
Результатом одного из таких стремлений, не связанных с этическими самоограничениями, а только количественным обилием рекламы, стало заметное снижение рекламных растяжек на центральных улицах Владивостока. Как сказали «ЗР» в пресс-службе администрации города, с владельцами рекламных конструкций, которые установлены на законных основаниях и договоры с которыми пролонгированы, приходилось проводить длительные беседы, уговаривая и убеждая перенести щит или растяжку в другое место, поскольку та нарушала единый архитектурно-художественный облик прилегающих улиц, характер внешнего благоустройства, санитарные нормы и пр.
Таким образом, принятый Административный регламент оговаривает условия предоставления муниципальной услуги по размещению рекламных конструкций желающим заняться такого рода бизнесом. Нравственно-этический характер рекламируемого остается на совести владельца рекламного места.
Новости тематики
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
Новости раздела
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- За 7 месяцев текущего года отмечен высокий рост доходов в бюджет Владивостока
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Во Владивостоке несуществующий поселок готовит обращение к Владимиру Путину
- Бизнес Приморья опирается на Гарантийный фонд