Серый дом не оставляет попыток навести порядок на рынке рекламы

Администрацией Владивостока принято постановление об «Административном регламенте предоставления услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций». Регламент устанавливает сроки и последовательность действий чиновников и физических или юридических лиц, желающих получить разрешения на установку рекламных конструкций.

Документ, принятый в декабре 2010 года, имеет чисто технический характер и никоим образом не влияет на стиль, суть и качество рекламируемого. Иными словами, вопрос, который подняли депутаты Думы Владивостока - «Что рекламирует наружная реклама?», намеревавшиеся было своей властью определять места размещения, размеры и качество рекламы, остается открытым.

Напомним, депутаты приняли «Положение о порядке регулирования отношений, возникающих в процессе размещения рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа», желая навести порядок в рекламном рынке краевого центра. Однако прокуратура Владивостока муниципальный правовой акт опротестовала, уверяя, что «сфера рекламы является исключительной компетенцией федеральных властей». Ссылки председателя комитета по экономической политике и муниципальной собственности Марины ЛОМАКИНОЙ на аналогичное решение Думы Хабаровска, которое обошлось без протеста прокуратуры, значения не возымели.

Дело закончилось созданием депутатской рабочей группы во главе с Людмилой ТАЛАБАЕВОЙ, которая в весьма узких властных рамках пытается влиять на этическое и нравственное содержание рекламы. Так, недавно в Думе Владивостока прошло заседание круглого стола, на котором председатель Совета по вопросам семьи, работающий при Думе, Галина КУРНОСЕНОК рассказала, что поводом для разговора стали обращения в Совет родительской общественности, озабоченной фактами распространения во Владивостоке наружной рекламы, в которой используется сексуальная тематика, не относящаяся к характеристикам рекламируемого товара.

- Бороться с двусмысленной рекламой достаточно сложно, - считает специалист Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю Сергей КРАМСКОЙ. - Деятельность рекламного рынка регулируется федеральным законом о рекламе, положения которого не дают четкого определения этических характеристик и грани допустимого с этой точки зрения в тексте и изобразительных средствах.

По словам заместителя главы администрации Владивостока Алексея ЛИТВИНОВА, законом о рекламе на муниципальную власть возложена функция по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций. Функцией же государственного контроля за содержанием рекламы наделена только Федеральная антимонопольная служба. Однако, как подчеркнул Алексей Литвинов, администрация города Владивостока не остается в стороне от проблемы и активно стремится повлиять на рекламное сообщество, призывая его выработать собственную систему самоограничений.

Результатом одного из таких стремлений, не связанных с этическими самоограничениями, а только количественным обилием рекламы, стало заметное снижение рекламных растяжек на центральных улицах Владивостока. Как сказали «ЗР» в пресс-службе администрации города, с владельцами рекламных конструкций, которые установлены на законных основаниях и договоры с которыми пролонгированы, приходилось проводить длительные беседы, уговаривая и убеждая перенести щит или растяжку в другое место, поскольку та нарушала единый архитектурно-художественный облик прилегающих улиц, характер внешнего благоустройства, санитарные нормы и пр.

Таким образом, принятый Административный регламент оговаривает условия предоставления муниципальной услуги по размещению рекламных конструкций желающим заняться такого рода бизнесом. Нравственно-этический характер рекламируемого остается на совести владельца рекламного места.