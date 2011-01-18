Полпред Президента РФ в ДФО Виктор Ишаев подвел итоги года

Судя по всему, делать это ему было приятно. Давно известно, что у Виктора Ивановича «в рукаве» всегда цифры на все случаи жизни. В этот раз многие из них он доставал с удовольствием – Дальневосточный федеральный округ в прошлом году не снизил темпов развития. Реализуемые здесь крупномасштабные инвестиционные проекты позволили получить невиданный для региона рост валового регионального продукта - 107%, индекс промышленного производства составил 108,4%, инвестиции остались на уровне 2009 г. (130% к 2008 г.).

Конкретизировав нашу повседневную жизнь такими данными, как потребительская корзина, покупательская способность, среднедушевые доходы, полпред в очередной раз подчеркнул – как бы мы ни прирастали по этим показателям, догнать Россию дальневосточникам не удается. Высказал Виктор Иванович и тревогу по поводу существенного - практически на 60% - сокращения финансирования федеральной целевой программы «Развитие Дальнего Востока и Забайкалья». Из планировавшихся до 2013 года 236 млрд рублей регион получит всего лишь 90 млрд. И этот секвестр пройдется прежде всего по региональным стройкам – дорогам, объектам социальной сферы.

«Так получается, что пишем планы социально-экономического развития и слово «социальное» на первое место ставим, а чуть коснись (кризис – объективная реальность) - именно эту сферу режем по живому». Но пессимизма, по словам полпреда, быть не должно. Еще совсем недавно субъекты федерации Дальнего Востока и Забайкалья на всех в год получали не больше 1 млрд рублей федеральных инвестиций, сегодня - более 20 млрд. Разница огромная. Главное, что оставлять Дальний Восток без внимания и денег, как это было еще десять лет назад, федеральный центр не собирается. Есть подписанная накануне прошлого года руководством страны Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года, идет работа над Программой развития до 2018 года и далее.

Среди главных событий ушедшего года полпред выделили то, что в регион трижды прилетал президент России, неоднократно – председатель правительства. Последний визит Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Сахалинскую область и на Курилы, по мнению Виктора Ивановича, был особенно ярким в эмоциональном плане. Курильчане высокого гостя встречали с надеждой на то, что все обязательства государства по развитию островных территорий будут выполнены в полном объеме.

Самая тяжелая задача, в решении которой в прошлом году не удалось особенно продвинуться, по мнению Виктора Ишаева, - борьба с коррупцией. «Это просто какая-то раковая опухоль - в одном месте отрежешь, метастазы в другом обнаруживаются. За 2010 г в регионе на предмет коррупционной составляющей было проверено порядка 60 тысяч документов. Из них в 1 400 эксперты нашли конкретные поводы для чиновничьего произвола. Радоваться пока нечему, процветает бытовая коррупция на уровне муниципалитетов, школ, детсадов, больниц», - признался полпред и заверил, что эта тема в повестке дня будет на первом месте. Это, по его мнению, один из самых главных факторов, который сдерживает развитие страны.

«Все отношения власти и граждан необходимо делать еще более открытыми – «единое окно», электронные торги. И главное, чтобы людьми эта работа признавалась, ведь пока, к сожалению, большинство граждан воспринимает коррупцию как данность. Мы везде поставили телефоны доверия - давайте обращайтесь. Но у людей пока нет веры в то, что с этим злом можно бороться», - посетовал полпред президента.

Сегодня все, кто обратился к полпреду или к президенту напрямую, попадают со своими просьбами и жалобами в единую базу данных. Обойти обращение или пустить его по кругу, адресовав тем, на кого человек жалуется, не получится. За прошлый год полпред получил более 6,4 тысячи обращений, и, по его словам, на первом месте жалобы на работу органов власти, и после ЖКХ поводы для обращений дают органы внутренних дел.

Журналисты попросили полпреда рассказать о перманентно возникающих задержках зарплаты на стройках АТЭС, проблемах экологического свойства и качестве строительства объектов. Виктор Иванович заверил, что эти вопросы его волнуют в не меньшей степени, чем соблюдение сроков строительства, за которые, как известно, многие руководители «головой отвечают». При том что федеральное финансирование идет на стройки в полном объеме и своевременно, до крайних субподрядчиков деньги действительно нередко доходят с опозданием. Чтобы не останавливать процесс, предварительно оплачиваются материалы и в последнюю очередь людям отдают зарплату. По словам полпреда, хозяйствующие субъекты сами должны четко прописывать эти вещи в договорах. А там, где договоры не соблюдаются, отношения будет «регулировать» прокуратура.

«Задача аппарата полпреда – усилить контроль. Я буду в Приморье 25 января, проеду по объектам саммита АТЭС, чтобы подготовить собственный годовой отчет президенту России. Я обязательно эти вопросы обострю, - пообещал Виктор Ишаев и обратился к журналистам за помощью. - Давайте факты, будем разбираться, а потом посоветуем министерствам и ведомствам, которые проводят конкурсы, учитывать такие вещи. Если есть конкретные руководители, не выполняющие свои обязательства перед рабочими, то мы можем их поставить на место».

Глаз да глаз требуется за качеством строительных работ. Особенно сейчас, по морозу. Если где-то что-то начнет отваливаться, то списать это на сжатые сроки не удастся, категорично заявил Виктор Иванович, который, как известно, и сам, зайдя на стройку, порой замечает нарушение технологии. К примеру, в последний визит во Владивосток его категорически не устроило качество заливки третьего этажа нового аэровокзального комплекса. «Ну, просто разница была огромная между тем, что делали в теплое время года и заливали зимой при низких температурах!» - привел он конкретный пример и дал понять, что такие факты оставлять без внимания не намерен.

Как и экологические проблемы, которые неизбежно возникают на таких масштабных стройплощадках, как объекты к саммиту АТЭС или трубопроводы. Ряд прокурорских проверок уже ведется. «Скрывать от общественности ничего не будем, - пообещал полпред Президента РФ в ДФО. – И те, факты, которые мы с вами уже обсуждаем, этому свидетельство».