Политические партии получили время в СМИ

Телеканал «Общественное телевидение Приморья» и радиоканал «Владивосток-FM» будут, согласно распоряжению губернатора Сергея ДАРЬКИНА, освещать деятельности Политических партий, представленных в Законодательном Собрании края, сообщает интернет-сайт администрации.

Выпуская распоряжение, губернатор опирался на статью 2 Закона Приморского края от 09 августа 2010 года № 664-КЗ «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом».

Напомним, аналогичные нормы на федеральном уровне были приняты Государственной думой в 2009 году, соответствующие законопроекты внес в ГД президент Медведев. В русле развития процессов демократизации на региональном уровне Законодательное Собрание Приморье приняло краевой закон. Согласно ему, губернатор Приморского края определяет, какие государственные телевизионный и радиоканал должны освещать деятельность политических партий, которые представлены в ЗС ПК.