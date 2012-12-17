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Минфин не планирует вводить отдельный налог на роскошь

17 Декабря 2012, 15:13 | Дальний Восток

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что министерство сформирует предложения по налогу на роскошь к весенней сессии Государственной думы 2013 года.

Глава Минфин пояснил, что поскольку сейчас конец года, уже поздно вносить предложения по изменению законодательства.

Кроме того, министр также сообщил, что это будет не отдельный налог, а поправки в существующее налоговое законодательство. Антон Силуанов также добавил, что повышенное налогообложение будет касаться таких предметов роскоши, как элитная недвижимость и дорогие автомобили, передает РБК.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин в рамках оглашения Послания заявил о необходимости дополнительного налогообложения дорогих автомобилей и элитной недвижимости.

Автор: РБК
Теги: госдума  налогообложение  Путин  зпконодальство  налог на роскошь  минфин 



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