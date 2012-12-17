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Мост Сахалин-материк получает поддержку
Депутаты Годумы РФ поддержали предложение властей островного региона ускорить начало работ по строительству перехода между Сахалином и материком. Этот вопрос обсуждался на заседании думского комитета по транспорту в рамках проведения дней Сахалинской области в нижней палате парламента РФ.
- Об этом мы говорим уже на протяжении нескольких лет. Маленькими шажками государство приближается к реализации этого глобального проекта. Мы поддержали инициативу правительства Сахалинской области и выступили инициаторами продолжения обсуждения этого вопроса, в том числе с Министерством транспорта РФ для того, чтобы по возможности передвинуть начало финансирования проекта с 2015 на 2013 год, - отметил заместитель руководителя комитета по транспорту Госдумы Сергей ТЕН.
«Дальневосточный капитал», Владивосток.
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