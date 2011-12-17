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Прохоров ради президентства может жениться

17 Декабря 2011, 17:22 | Дальний Восток

Друзья миллиардера Михаила Прохорова, который в начале недели заявил о желании баллотироваться в президенты, понимают важность вопроса о наличии "потенциальной первой леди" и обещают "подвигать его к этой теме", рассказал РИА Новости человек из окружения Прохорова.

"Да, этот вопрос, безусловно, стоит, мы его обсуждали. Соратники будут подвигать его к этой теме", - сказал собеседник агентства.

Сорокашестилетний Прохоров, занимающий третье место в списке богатейших людей России с состоянием около 18 миллиардов долларов, в понедельник заявил, что будет баллотироваться в президенты России в марте 2012 года. Он никогда не был женат.

"Если понадобится решить этот вопрос, он его точно решит", - заверили в окружении миллиардера.

Прохоров пришел в политику в июне этого года, согласившись возглавить партию "Правое дело". Уже на первом съезде правых с его участием журналисты задали ему вопрос о планах на женитьбу. Прохоров тогда заявил, что верит в любовь и до сих пор ждет свою вторую половинку.

Журналистам ранее стало известно о пари, которое бизнесмен заключил в 17 лет со своим приятелем. Тогда Прохоров пообещал не жениться до 42 лет, но это, по словам миллиардера, вовсе не означает, что по достижении этого возраста он должен изменить свое семейное положение.

Автор: РИА "Новости"
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