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Подписан закон, запрещающий коллекторам называться приставами
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, запрещающий коллекторским агентствам использовать слово "приставы" в своих названиях, сообщает 10 декабря пресс-служба Кремля.
Закон был принят Госдумой 21 ноября 2011 года и одобрен Советом Федерации 29 ноября 2011 года.
Согласно справке к документу, закон допускает использование слов "пристав" и "судебный пристав" только в наименованиях ФССП России, её структурных подразделений и должностных лиц.
Кроме того документ вводит дополнительные требования образованию пристава. Он должен иметь высшее юридическое или экономическое образование.
Также закон исключает возможность назначения на должности судебных приставов лиц, не только имеющих, но и имевших судимость за преступления, совершенные умышленно после достижения совершеннолетнего возраста.
Вводятся также нормы, регулирующие содержание иностранца, который должен быть выдворен из РФ, в специальном учреждении до отправки его на родину.
Ко всему прочему к обязанностям пристава прибавляется сопровождение иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации до границ РФ, пишет РИА Новости.
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