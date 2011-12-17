ЦИК обнародовал окончательные итоги парламентских выборов

Центризбирком обнародовал окончательные итоги выборов в Госдуму, которые прошли в России 4 декабря, - озвученные на заседании ЦИК данные практически совпадают с предварительными, "Единая Россия" лидирует с 49,32% голосов.

На подведение итогов ЦИК понадобилось пять дней. По закону, Центризбиркому отводится на это не больше 15 дней, соответственно ЦИК должен был их огласить не позднее 19 декабря. В парламентских выборах впервые участвовали все семь зарегистрированных в стране партий, в нижнюю палату прошли четыре из них - ЕР, КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР. Первое пленарное заседание нового депутатского корпуса пройдет 19 либо 21 декабря, сообщает РИА Новости.

9 декабря вечером Центризбирком принял постановление, согласно которому выборы признаны состоявшимися и действительными. Члены ЦИК РФ подписали протокол. Как сообщил глава комиссии Владимир Чуров, протокол подписан в 21.24 мск.

В ЦИК пояснили, что после объявления окончательных итогов выборов обжаловать эти результаты можно только в суде.

Заместитель председателя ЦИК РФ Леонид Ивлев сообщил, что "Единая Россия" получит в Госдуме шестого созыва 238 депутатских мандатов, КПРФ - 92, ЛДПР - 56, "Справедливая Россия" - 64 мандата. В Госдуме пятого созыва у "Единой России" было 315 мандатов из 450. КПРФ имела 57 мандатов, у "Справедливой России" было 38 депутатских кресел, а у ЛДПР - 40.

В процентах "Единая Россия" получила 49,32% голосов, КПРФ - 19,19%, "Справедливая Россия" - 13,24% голосов, ЛДПР - 11,67%, "Яблоко" - 3,43%, "Патриоты России" - 0,97%, "Правое дело" - 0,6%.

Явка на выборах в Госдуму составила 60,21% против 63,78% в 2007 году. Тогда в выборах участвовали 11 партий, а в Госдуму прошли те же четыре партии, что и сейчас.

Представительность новой Госдумы составит 95% - столько голосов в общей сложности набрали проходящие в Госдуму шестого созыва четыре партии, что, по оценке Чурова, и для России, и для Европы - это "рекордная величина". В 2007 году четыре партии, прошедшие в Госдуму, набрали в общей сложности 91,7%, в 2003 году представительность Госдумы составляла 70,7%.

В этом году 5% граждан РФ проголосовали за партии, которые не вошли в Госдуму.

Что касается "Яблока", то в 2007 году оно получило менее 1,6% и не могло рассчитывать на финансирование из федерального бюджета. Теперь же, набрав 3,43% голосов, партия будет ежегодно получать 45 миллионов рублей, сказал Ивлев. В соответствии с законодательством партия, набравшая более 3% голосов на выборах, помимо права на госфинансирование, сможет воспользоваться бесплатным телеэфиром в рамках следующей кампании перед выборами в Госдуму. По словам Ивлева, общее финансирование парламентских партий в России составит 1,278 миллиарда рублей.

Члены комиссии отметили, что если бы на территории России избиратели проголосовали за "Яблоко" так же, как и за рубежом, то партия могла бы пройти в Госдуму. Так, в Канаде за эту партию отдали свои голоса 33,36% избирателей. Чуров отметил, что "Яблоко" во многих странах было на первом месте.

Заместитель главы Центризбиркома также сообщил, что за период думской избирательной кампании все партии потратили 1,8 миллиарда рублей: "Единая Россия" и ЛДПР - 562 и 520 миллионов рублей соответственно, эсеры - 319 миллионов, коммунисты - 218 миллионов.

По словам Ивлева, МВД России за период думской избирательной кампании зафиксировало 1559 административных правонарушений в сфере изготовления и распространения агитматериалов. При распространении этих агитационных материалов были нарушены требования законодательства о выборах и референдумах, в отношении лиц, совершивших нарушения, составлены административные протоколы о привлечении к ответственности.

Впрочем, член ЦИК РФ Евгений Колюшин (КПРФ) попросил внести в протокол заседания запись о его "особом мнении", заявив, что поступившие в ЦИК жалобы рассматриваются "чисто формально". В 2007 году Колюшин также настоял на том, чтобы его особое мнение, изложенное на семи страницах, было приложено к итоговому протоколу Центризбиркома. Тогда Колюшин заявил, что кампания прошла "с нарушением фундаментальных положений свободных выборов".

Зампред ЦИК Станислав Вавилов не согласился с Колюшиным, сказав, что "жалобы рассмотрены все до единой, 99% жалоб рассмотрено в пользу политических партий". Член ЦИК Майя Гришина заявила, что избирательные комиссии подверглись "беспрецедентному давлению и провокациям в день голосования".

Член ЦИК от КПРФ с совещательным голосом Кирилл Сердюков предложил внести в повестку дня неожиданный вопрос - об отставке главы комиссии Владимира Чурова, однако Центризбирком не поддержал это предложение.

ЦИК РФ также решил не рассматривать вопрос Сердюкова, спросившего о причинах несанкционированных митингов оппозиции, недовольной результатами прошедших выборов. Сердюков поинтересовался, на каком основании его вопросы признаны провокационными, однако Чуров не ответил.

"Действия граждан, вышедших на улицу, регулируются другим законом, в котором я не специалист", - сказал зампред ЦИК РФ Ивлев, отвечая на просьбу Сердюкова прокомментировать ситуацию с митингами.

Теперь, после подписания протокола, ЦИК начинает рассылку 450 телеграмм (по количеству депутатских мандатов) избранным депутатам Госдумы шестого созыва. У них есть пять дней, чтобы подумать и либо отказаться от мандата, либо принять его.

В субботу, 10 декабря, на Болотной площади в Москве состоится митинг оппозиции, не согласной с итогами выборов. Организаторы акции, "Левый фронт" и "Солидарность", говорят, что в ней может принять участие до 30 тысяч человек. Власти Москвы ожидают не более 8-10 тысяч участников. В последний момент в митинге решили участвовать некоторые представители думской оппозиции - КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России".

В ряде городов России с 4 декабря проходят акции протеста недовольных итогами парламентских выборов. На несанкционированных акциях оппозиции в понедельник и вторник в столице были, по официальным данным, задержаны порядка 600 человек. С 4 по 7 декабря в центре Петербурга в общей сложности были задержаны около 550 человек. В Ростове-на-Дону около сотни человек во вторник организовали несанкционированное шествие. Почти половина из них была задержаны и доставлены в отделы полиции.