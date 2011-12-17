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Медведев призвал регионы жестко относиться к мигрантам-преступникам

17 Декабря 2011, 17:39 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября, ZRPRESS. Президент России Дмитрий Медведев призывает власти всех регионов РФ жестко относиться к мигрантам, которые нарушают российские законы на территории страны.

"Они (мигранты) должны приезжать готовыми принять наши традиции, причем я имею ввиду не религиозные традиции... Когда мы приезжаем к кому-то в гости, нужно следовать кодексу поведения и эти люди обязаны так себя вести. Если они не могут так себя вести, то они должны либо уезжать, либо, если они вообще приехали без разрешения, мы их депортируем. (В этом смысле мы будем вести себя четко, пусть никто не сомневается), либо, если речь идет о преступлении - такие люди будут нести ответственность", - сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов Приволжского федерального округа.

По его словам, "этой позиции должны придерживаться власти всех регионов". Президент добавил, что очень важна социальная адаптация приезжих. В России существует нехватка рабочих рук, и россияне не хотят работать на неквалифицированных рабочих местах, отметил глава государства, пишет РИА Новости.

"Они нам полезны, но они должны жить так, чтобы не взрывать ситуацию. Они должны приезжать в условиях, когда все создано для их социальной адаптации", - сообщил президент.

Автор: РИА "Новости"
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