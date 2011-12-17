Грузия впустит Россию в ВТО 10 ноября

Заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе заявила, что Грузия и Россия достигли окончательного соглашения, в соответствие с которым РФ сможет стать членом Всемирной торговой организации.

Вступление РФ во Всемирную торговую организацию (ВТО) окажет положительное воздействие на экономику страны за счет ускорения экономического роста и диверсификации рынков сбыта, полагает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. Как отмечает агентство в своем комментарии, вступление в ВТО обеспечит России больший доступ к несырьевым экспортным рынкам и тем самым поможет уменьшить зависимость российской экономики от резких колебаний цен на сырье.

Кроме того, если РФ будет полностью соблюдать обязательства перед ВТО, это улучшит деловой климат в стране и будет стимулировать прямые иностранные инвестиции в экономику, считают эксперты Fitch.

Агентство ставит в пример Китай, которому вступление в ВТО десять лет назад помогло ускорить экономические реформы и добиться увеличения иностранных инвестиций, а также улучшило позиции КНР в международной торговле.

Ранее Министерство иностранных дел Грузии сообщило, что Москва и Тбилиси согласовали вопросы таможенного контроля на границах Южной Осетии и Абхазии и 10 ноября 2011 г. в Женеве подпишут соглашение, которое окончательно откроет России двери в ВТО.

Россия ведет переговоры о членстве в ВТО с 1993 г., оставаясь крупнейшей в мире экономикой за пределами организации. США и Евросоюз неоднократно заявляли, что Россия будет принята в ВТО до конца 2011г., однако переговоры России и Грузии до последнего этому препятствовали, пишет РБК.