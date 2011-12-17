www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.03 р. 100 JPY: 62.35 р.
EUR: 80.36 р. 10 CNY: 10.09 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
ВТО
Распечатать

Грузия впустит Россию в ВТО 10 ноября

17 Декабря 2011, 17:51 | Дальний Восток

Заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе заявила, что Грузия и Россия достигли окончательного соглашения, в соответствие с которым РФ сможет стать членом Всемирной торговой организации.

Вступление РФ во Всемирную торговую организацию (ВТО) окажет положительное воздействие на экономику страны за счет ускорения экономического роста и диверсификации рынков сбыта, полагает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. Как отмечает агентство в своем комментарии, вступление в ВТО обеспечит России больший доступ к несырьевым экспортным рынкам и тем самым поможет уменьшить зависимость российской экономики от резких колебаний цен на сырье.

Кроме того, если РФ будет полностью соблюдать обязательства перед ВТО, это улучшит деловой климат в стране и будет стимулировать прямые иностранные инвестиции в экономику, считают эксперты Fitch.

Агентство ставит в пример Китай, которому вступление в ВТО десять лет назад помогло ускорить экономические реформы и добиться увеличения иностранных инвестиций, а также улучшило позиции КНР в международной торговле.

Ранее Министерство иностранных дел Грузии сообщило, что Москва и Тбилиси согласовали вопросы таможенного контроля на границах Южной Осетии и Абхазии и 10 ноября 2011 г. в Женеве подпишут соглашение, которое окончательно откроет России двери в ВТО.

Россия ведет переговоры о членстве в ВТО с 1993 г., оставаясь крупнейшей в мире экономикой за пределами организации. США и Евросоюз неоднократно заявляли, что Россия будет принята в ВТО до конца 2011г., однако переговоры России и Грузии до последнего этому препятствовали, пишет РБК.

Автор: РБК
Теги:






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru