Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Грузия впустит Россию в ВТО 10 ноября
Заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе заявила, что Грузия и Россия достигли окончательного соглашения, в соответствие с которым РФ сможет стать членом Всемирной торговой организации.
Вступление РФ во Всемирную торговую организацию (ВТО) окажет положительное воздействие на экономику страны за счет ускорения экономического роста и диверсификации рынков сбыта, полагает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. Как отмечает агентство в своем комментарии, вступление в ВТО обеспечит России больший доступ к несырьевым экспортным рынкам и тем самым поможет уменьшить зависимость российской экономики от резких колебаний цен на сырье.
Кроме того, если РФ будет полностью соблюдать обязательства перед ВТО, это улучшит деловой климат в стране и будет стимулировать прямые иностранные инвестиции в экономику, считают эксперты Fitch.
Агентство ставит в пример Китай, которому вступление в ВТО десять лет назад помогло ускорить экономические реформы и добиться увеличения иностранных инвестиций, а также улучшило позиции КНР в международной торговле.
Ранее Министерство иностранных дел Грузии сообщило, что Москва и Тбилиси согласовали вопросы таможенного контроля на границах Южной Осетии и Абхазии и 10 ноября 2011 г. в Женеве подпишут соглашение, которое окончательно откроет России двери в ВТО.
Россия ведет переговоры о членстве в ВТО с 1993 г., оставаясь крупнейшей в мире экономикой за пределами организации. США и Евросоюз неоднократно заявляли, что Россия будет принята в ВТО до конца 2011г., однако переговоры России и Грузии до последнего этому препятствовали, пишет РБК.
Новости тематики
Новости раздела
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- За 7 месяцев текущего года отмечен высокий рост доходов в бюджет Владивостока
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Во Владивостоке покажут, приготовят и съедят гигантского "морского монаха"
- Граница на чиновничьем замке