Экономика ДФО заинтересована в избавлении от лишнего населения

Вадим ЗАУСАЕВ, директор ДальНИИ рынка, доктор экономических наук:

– Инвестиционная отдача – выработка валового внутреннего продукта на рубль инвестиций – в ДФО самая низкая в сравнении с другими федеральными округами России. Бюджетоотдача инвестиций также одна из самых низких в стране. По показателям производительности труда мы опережаем только Южный и Поволжский федеральные округа. И это нас еще вытаскивают из ямы нефтегазовые проекты Сахалина. Без них мы были бы на последнем месте по всем показателям. Каких инвестиций можно ждать при такой эффективности?

Возникает подобная ситуация из-за того, что у нас все дорого, мы далеко находимся, у нас нет инфраструктуры, у нас основная часть территории относится к северным широтам и т.д. Все это ложится грузом на себестоимость нашего производства, делая его непривлекательным для инвесторов. Мы можем оказаться конкурентными только в случае, если государство будет нас поддерживать соответствующими дотациями или преференциями.

По ранговым оценкам инвестиционного климата среди субъектов ДФО лидируют северные, выраженно ресурсные регионы: Якутия, Чукотка и Сахалин. Имеющие промышленность с высокой степенью переработки Хабаровский и Приморский края в этом рейтинге расположились только на 5 и 8-м местах соответственно.

Возьмите с юга ДФО небольшую Еврейскую автономную область и сравните ее с самым северным Чукотским автономным округом. С 1990-го по 2009 год население Чукотки сократилось со 160 до 49 тыс. человек – почти в 3 раза. В это же время ЕАО потеряла меньше – от 219 тыс. человек в 1990 году к 2009 году здесь осталось 185 тыс. человек. Но, благодаря снижению численности населения, Чукотка значительно опередила ЕАО по показателям интегральной оценки социально-экономического положения – здесь лучше материальная обеспеченность, выше уровень социальных услуг. Причина в том, что на Чукотке населения стало меньше, а золота больше – в 2009 году там было добыто 30 тонн этого драгоценного металла, в результате социальные расходы на душу населения выросли в разы. А в ЕАО за это время разорился завод по производству сельхозтехники, значительно снизило объемы швейное производство, но соответствующей убыли населения не произошло.

Понимаете, какие страшные на самом деле пути достижения инвестиционной и экономической эффективности на Дальнем Востоке открываются при осуществлении чисто коммерческого подхода к организации производства, в результате отказа государства от активной поддержки здешних территорий? Получается, что нынешняя экономика заинтересована в избавлении от лишнего для нее населения. И какие угодно слова с каких угодно трибун ни говорите, без реальной поддержки местного производства, без привлекательных условий для инвестиций и хозяйствования жизнь будет ухудшаться, люди будут продолжать покидать свои дома в поисках лучшей доли.., улучшая тем самым социально-экономические показатели регионов, облегчая развитие ресурсодобывающим проектам.

Усиливающаяся сырьевая специализация выдавливает экономику на север, где сосредоточены основные запасы. Соответственно меняется и миграционная картина: сейчас больше сокращается население на юге Дальнего Востока, чем на севере. Для обслуживания сырьевой экономики в ДФО будет достаточно 3,5 – 4 млн человек населения. При таком раскладе эффективность инвестиций в разработку природных ископаемых вырастет. Но возможность развития промышленности окажется потерянной. Уже сегодня иностранные и отечественные инвесторы одним из факторов сдерживания называют низкое качество и количественную недостаточность трудовых ресурсов на Дальнем Востоке. После окончательного скатывания к ресурсной специализации у макрорегиона останется только концессионный сценарий развития, предполагающий сдачу территорий в долгосрочную аренду другим государствам, использующим собственную рабочую силу, капитал и технику. А после этого сбудется предупреждение Петра СТОЛЫПИНА, который еще в 1907 году сказал про Дальний Восток: «Оставлять этот край без внимания было бы проявлением громадной государственной расточительности. Край этот нельзя огородить каменной стеной. Восток проснулся и, если мы не воспользуемся этими богатствами, то возьмут их, хотя бы путем мирного проникновения, другие».