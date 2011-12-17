Газпром может начать поставки природного газа по трубопроводу в Южную Корею в 2017 г.

Поставки газа по трубопроводу из России в Республику Корея могут начаться в 2017 году, подтвердил в среду глава Газпрома Алексей Миллер по итогам переговоров президентов России и Южной Кореи Дмитрия Медведева и Ли Мен Бака.

В сентябре текущего года ОАО «Газпром» и корейская фирма Kogas подписали Дорожную карту по осуществлению поставок природного газа из Российской Федерации в Республику Корея.

В конце августа по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Иром президент России Дмитрий Медведев объявил, что им удалось договориться проработать проект строительства газопровода для экспорта газа в Южную Корею.

Ранее, 8 августа, проект сооружения такого трубопровода обсудил глава МИДа РФ Сергей Лавров со своим корейским коллегой Ким Сон Хваном. По итогам переговоров Лавров заявил, что, если будут достигнуты договоренности на корпоративном уровне, проект получит политическую поддержку всех трех сторон.

Протяженность обсуждаемого трубопровода составит более 1100 км, значительная его часть (700 км) приходится на территорию КНДР. Мощность магистрали, по предварительным данным, должна составить около 20 млрд кубометров в год - по 10 млрд кубометров для Пхеньяна и Сеула. Поставки газа северокорейскому режиму, по замыслу Москвы, должны решить проблему энергоснабжения экономики страны и стимулировать готовность руководства КНДР отказаться от ядерной программы.

Стоимость строительства участка газопровода через территорию КНДР оценивается в 2,5 млрд долларов.

Как сообщал зампред правления "Газпрома" Александр Медведев, объем предполагаемых поставок газа из России в Южную Корею увеличен до 12 млрд кубометров с 10 млрд. В настоящее время "Газпром" поставляет в Южную Корею сжиженный газ в объеме до 1,5 млн тонн в год.