Россия и КНДР договорились о транзите газа в Ю. Корею через КНДР

Как сообщают информагентства, лидеры двух стран - России и КНДР - на встрече в Улан-Уде договорились по главному вопросу - о транзите газа через КНДР в Южную Корею.

«Мы дали поручение нашим ведомствам создать специальную комиссию для того, чтобы она определила конкретные параметры сотрудничества в двустороннем порядке по транзиту газа через территорию КНДР и соответственно подключению к этому проекту Южной Кореи с учетом того, что основные потребители находятся на ее территории», - сообщил президент РФ. Он отметил, что «КНДР заинтересована в реализации такого рода трехстороннего проекта с участием России и Южной Кореи, и сейчас будет вестись техническая работа».

По его оценке, проект предусматривает, что «общий объем транспортировки в год составляет до 10 млрд кубических метров газа». «Если будет спрос, мы готовы к расширению потенциала этих объемов», - заверил президент РФ. «Сама труба - около 1100 км, причем значительная ее часть идет по территории КНДР», - отметил Медведев.

Похоже, основная цель поездки Ким Чен Ира в Россию достигнута, и ему удалось убедить Дмитрия Медведева в своей благонадежности.