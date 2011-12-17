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Россия и КНДР договорились о транзите газа в Ю. Корею через КНДР
Как сообщают информагентства, лидеры двух стран - России и КНДР - на встрече в Улан-Уде договорились по главному вопросу - о транзите газа через КНДР в Южную Корею.
«Мы дали поручение нашим ведомствам создать специальную комиссию для того, чтобы она определила конкретные параметры сотрудничества в двустороннем порядке по транзиту газа через территорию КНДР и соответственно подключению к этому проекту Южной Кореи с учетом того, что основные потребители находятся на ее территории», - сообщил президент РФ. Он отметил, что «КНДР заинтересована в реализации такого рода трехстороннего проекта с участием России и Южной Кореи, и сейчас будет вестись техническая работа».
По его оценке, проект предусматривает, что «общий объем транспортировки в год составляет до 10 млрд кубических метров газа». «Если будет спрос, мы готовы к расширению потенциала этих объемов», - заверил президент РФ. «Сама труба - около 1100 км, причем значительная ее часть идет по территории КНДР», - отметил Медведев.
Похоже, основная цель поездки Ким Чен Ира в Россию достигнута, и ему удалось убедить Дмитрия Медведева в своей благонадежности.
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