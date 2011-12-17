Энергетики приняли газ

На Камчатке 29 сентября состоялся торжественный запуск магистрального газопровода "Соболево – Петропавловск-Камчатский". Пусковую кнопку на газораспределительной станции нажал лично президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Магистральный газопровод протянули с западного побережья полуострова. Таким образом, Камчатка сможет отказаться от привозного топлива.

Еще в середине августа специалисты Камчаткой ТЭЦ-2 приступили к сжиганию природного газа на котле №3 для проведения пусконаладочных работ. Это событие стало знаковым для энергетики Камчатки – начался отсчет нового времени, связанный с изменением топливного баланса электростанций полуострова.

Досье Камчатская ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию в 1985г. Установленная мощность 160МВт (две турбины ПТ-80/100-130/13 по 80 МВт и три котла БКЗ-320-140ГМ-8с по 320т/час каждый). На Камчатской ТЭЦ-2 производится 50% электроэнергии Центрального энергоузла и 68% теплоэнергии, отпускаемой ОАО "Камчатскэнерго".

Днем ранее в помещении переходной галереи настоятель храма Александра Невского протоирей Василий Гончар отслужил молебен по случаю готовности ТЭЦ-2 работать на природном газе.

После службы протоирей поздравил энергетиков с новой страницей в летописи предприятия и преподнес икону Георгия Победоносца, как символ победы и успешного окончания первого этапа масштабного проекта. Затем священник вместе с руководителями ОАО "Камчатскэнерго" и Камчатских ТЭЦ во главе с генеральным директором Василием БЕЗНОСЮКОМ прошел в машинный зал ТЭЦ-2 и на главный щит управления, где окропил святой водой и оборудование, и персонал, ведущий ремонтные работы и несущий оперативную вахту. В завершение визита отец Василий подарил генеральному директору ОАО "Камчатскэнерго" икону "Неопалимая Купина", защищающую от пожаров.

А накануне на Камчатской ТЭЦ-2 состоялась рабочая встреча руководства ОАО "Камчатскэнерго" с делегацией ОАО "Газпром" и администрацией Камчатского края, возглавляемой заместителем председателя правления газового холдинга Александром АНАНЕНКОВЫМ и губернатором Алексеем КУЗЬМИЦКИМ.

Стороны выразили удовлетворение от совместной работы по организации газоснабжения региона и уверенность, что все пуско-наладочные работы и испытания будут проведены в установленные сроки.

Реализация проекта "Техническое перевооружение Камчатской ТЭЦ-2 с переводом котлов БКЗ-320-140ГМ-8с ст. №№1,2,3 на природный газ" началась в декабре 2009 года. Генеральный подрядчик – ОАО "Дальтехэнерго". В процессе техперевооружения использовалось оборудование только российских производителей, изготовленное на заводах Саратова, Таганрога и Москвы.

В рамках инвестпроекта были выполнены работы по монтажу внутреннего и наружного газопровода, замене газомазутных горелок, реконструкции системы управления котлом с установкой современного программно-технического комплекса управления, возведению крытой переходной галереи от станции к газораспределительным пунктам (ГРП), где установлены блок фильтрации (очистки входящего газа), блок редуцирования (для понижения давления газа), блок коммерческого учета газа.

В настоящее время завершена реконструкция двух котлов № 3 и № 2. Оба котла прошли испытания, отработав на газе нормативные 72 часа при номинальной нагрузке. В октябре будет закончена реконструкция котла №1, и Камчатская ТЭЦ-2 полностью будет готова к несению нагрузок на газе при работе в осенне-зимний период.

Досье К настоящему времени на территории Камчатского края открыты четыре газоконденсатных месторождения, расположенные в Соболевском районе, на расстоянии около 300 км к северо-западу от г. Петропавловска-Камчатского. Основной объем запасов (14,5 млрд м3) сосредоточен в двух месторождениях – Кшукском и Нижне-Квакчикском, остальные запасы (1,5 млрд м3) сосредоточены в Средне-Кунжикском и Северо-Колпаковском месторождениях. Суммарные разведанные запасы составляют 16 млрд м3, прогнозные запасы – до 50 млрд. м3.

Газификация Камчатских ТЭЦ является одним из важнейших проектов инвестиционной программы "ОАО "РАО Энергетические системы Востока", реализация которого способствует решению задач социально-экономического развития полуострова.

Генеральный директор ОАО "РАО Энергетические системы Востока" Иван БЛАГОДЫРЬ, комментируя ход работ по техническому перевооружению КТЭЦ-2, отметил: "Экономический рост без современной и эффективной основы – энергетики – невозможен. Ситуация на Камчатке осложняется тем, что даже незначительное, на первый взгляд, повышение цен на топливо, на долю которого в себестоимости производства электро – и теплоэнергии приходится до 60 %, ведет к снижению финансовой устойчивости энергокомпании, росту тарифов и, как следствие, – росту социальной напряженности в регионе. Поэтому в проекте, в котором мы участвуем на Камчатке, сошлись интересы российских компаний, федеральных и региональных властей. Это тот стратегический проект, который я бы назвал ярко выраженным мультипликатором роста для региона".

Кроме решения вопроса энергетической независимости переход на газ повысит эффективность работы оборудования благодаря совершенствованию автоматической системы управления, увеличит КПД котлов, а также положительно отразится на экологической обстановке вследствие снижения выбросов углекислого газа в атмосферу. По оценке специалистов ОАО "Камчатскэнерго" по мере перевода оборудования Камчатских ТЭЦ на газ выбросы парниковых газов сократятся до 221 тыс. тонн в год.

Но основной проблемой, которая беспокоит энергетиков, пока остается цена газа, которая утверждена ФСТ для ОАО "Камчатскэнерго" по методу межтопливной конкуренции в размере10 940 руб./тыс. м3 (9 694 руб. тут) с учетом добычи и транспортировки. В связи с этим накануне прибытия на полуостров Дмитрия Медведева проблема стоимости газа обсуждались на специально созванном совещании в Правительстве Камчатского края. Губернатор Алексей Кузьмицкий заявил, что правительство края "отстаивает свою позицию об установлении цены на природный газ в 2011 году в размере 3 263 руб. за тыс. кубометров". На следующий день обращение к премьер-министру Владимиру ПУТИНУ по вопросу утверждения цены на газ приняло и краевое Заксобрание. По словам Председателя Заксобрания Бориса НЕВЗОРОВА, Газпром установил 7-летний срок окупаемости проекта. "Мы с этим не согласны. Если, допустим, установить срок окупаемости 15 лет, тогда цена на газ вполне может быть установлена на уровне общероссийской", – полагает председатель краевого парламента.

В настоящее время в Правительстве РФ решается вопрос о снижении цены газа для Камчатского края до 4 500 руб./тыс. м3. Такая стоимость позволит по мере роста потребления и перевода всего оборудования Камчатских ТЭЦ и объектов коммунальной энергетики на газ в перспективе полностью отказаться от федеральной субвенции на снижение тарифов.

Не обошел стороной вопрос стоимости газа для Камчатской энергетики и Дмитрий Медведев. "Газ должен помочь общему развитию Камчатки. Он должен создать условия для развития экономики и социальной сферы, заместив в ряде случаев неэффективное топливо, а именно мазут, и создав условия для экономического роста. В этом был смысл этой работы. Во-вторых, и не в меньшей степени, это помощь нашим гражданам, которые живут на Камчатке. С тем, чтобы уже этот магистральный газопровод превратился в сети, как их принято называть, низкого давления и чтоб этот газ пришел в каждый дом, тем самым создав условия для нормальной современной жизни", – заявил Дмитрий Медведев. По итогам визита на Камчатку Президентом был дан ряд поручений, в том числе, как заявил губернатор Алексей Кузьмицкий, и по установлению приемлемой цены на газ на уровне 4 500 руб./тыс. м3. Если для региона будет установлена комфортная для экономики цена, то это позволит ежегодно вкладывать не менее 2 млрд рублей в газификацию региона, которые сейчас расходуются на субсидирование энерготарифа в центральном энергоузле Камчатки.

В этом случае будут достигнуты основные цели газификации: отказ от привозного дорогостоящего мазута, повышение энергетической безопасности, сдерживание, а в дальнейшем и выравнивание энерготарифов до среднего показателя по Дальневосточному региону.