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Газпром за четыре года газифицирует Камчатку
Уже в сентябре ОАО "Газпром" намерено ввести в действие газопровод на Камчатке. Об этом глава компании Алексей МИЛЛЕР заявил на встрече с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. К 2014 году газовый монополист обещает произвести газификацию большинства социальных объектов полуострова.
"Работы были начаты в 2007 году, и сейчас мы заканчиваем строительство магистрального газопровода Соболево – Петропавловск-Камчатский", – сказал Алексей Миллер. – Его протяженность составит 392 км, а мощность – 750 млн куб. м газа в год. Первым объектом газификации станет ТЭЦ-2".
По его словам, финансирование будет вестись вместе с администрацией Камчатки за счет местного бюджета.
Газификация края предусмотрена проектом "Газоснабжение Камчатского края. Первая очередь – газоснабжение г. Петропавловска-Камчатского" (в сентябре 2007 года принята российским правительством).
В рамках реализации этого документа "Газпром" должен вести эксплуатационное бурение и работы по обустройству Кшукского и Нижне-Квакчикского месторождений на западном побережье Камчатского полуострова, а также строительство магистрального газопровода от месторождений газа до потребителей Петропавловска-Камчатского. Сейчас уровень газификации Камчатского края составляет менее 1%.
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