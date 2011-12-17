На Сахалине приступили к газификации области

Масштабная газификация Сахалинской области – дело ближайшего десятилетия. Утвержденная в прошлом году областная целевая программа "Газификация Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 года" призвана коренным образом исправить ситуацию, когда месторождения шельфа и суши ежегодно наращивают экспортные поставки голубого топлива, а собственная территория обеспечена газом лишь на 8,1%.

Собственно, сегодняшняя высокая фаза готовности к реализации программы обусловлена не только прагматичным расчетом экономической выгоды, но и запросами населения.

Досье В соответствии с областной программой к 2020 году в Сахалинской области будет газифицировано 13 муниципальных образований, в зону газификации попадет 120 тысяч сахалинцев, не имеющих в настоящее время централизованного теплоснабжения. Рассматриваются варианты обеспечения газом районов вновь вводимого жилья как одноэтажной, так и многоэтажной застройки. На природный газ будут переведены около 200 отопительных котельных, планируется построить 2704 км внутрипоселковых газораспределительных сетей (в том числе 1644 для городских населенных пунктов и более 1000 км в сельской местности), 441 км магистральных газопроводов-отводов и более 300 км межпоселковых газораспределительных газопроводов.

Время строить планы

Весь опыт освоения углеводородных месторождений Сахалинской области – это эволюционное движение от количества к качеству: инвесторов, месторождений, технологий. Приступить к масштабному решению задач газификации собственной территории областная власть смогла в 2006 году, подписав соглашение о сотрудничестве с ОАО "Газпром", а следом за соглашением и конкретизирующий его договор, в рамках которого предусматривалась разработка инвестиционного проекта газификации области, а также программы газификации транспорта и сельскохозяйственной техники.

В 2008 году дочка газового монополиста – ОАО "Промгаз Газпром" подготовила Генеральную схему газификации и газоснабжения области, которая предусматривает использование природного газа шельфовых проектов, транспортируемого по магистральному газопроводу проекта "Сахалин-2", а также природного газа низконапорных месторождений суши острова, сжиженного и сжатого природного газа. Подготовка схемы газификации и разработка программы шли не на пустом месте – в области уже была утверждена Концепция "Обеспечение устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и энергетической безопасности Сахалинской области", выполненная в 2007 году Иркутским институтом систем энергетики.

В рамках реализации программы газификации области в соответствии с Концепцией предусмотрено сооружение газопроводов-отводов от магистрального газопровода "Сахалин-2", газораспределительных станций (ГРС) и межпоселковых газопроводов за счет инвестиций "Газпрома", подготовка потребителей к приему газа и строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей будет идти за счет средств администрации Сахалинской области.

Отталкиваясь от минимума

В настоящее время из девятнадцати муниципальных образований области только четыре обеспечиваются природным газом низконапорных месторождений острова Сахалин – Охинский, Ногликский, Анивский районы и городской округ "Город Южно-Сахалинск". При этом последние два – частично, поскольку Анивские месторождения не могут обеспечить их полной потребности. Общее потребление природного газа на нужды области в 2009 году составило около 420 млн м3. Газифицировано (полностью или частично) 19 населенных пунктов.

Возникают проблемы и по газоснабжению северных районов острова – Охинского и Ногликского, газификация которых началась еще в 70-е годы прошлого столетия. Работы по развитию и оптимизации этих систем также предусмотрены областной программой, и к одной из них – в Ногликском районе – приступили в этом году.

Только газификация может снять часть проблемных вопросов в энергоснабжении большого количества потребителей острова, являющихся абонентами технологически изолированной энергосистемы, надежность которой в силу сложившихся обстоятельств достигла критической точки. Речь идет в том числе и о газификации Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Для области перевод на газ этого основного источника энергоснабжения остается одним из приоритетных социальных проектов.

Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 и далее

"Этот объект мы газифицируем совместно с ОАО "Газпром" в рамках первого пилотного проекта, – поясняет Вера ТИХОНЬКИХ, руководитель Агентства по газификации и развитию инфраструктуры Сахалинской области. – Его реализация решает в комплексе сразу несколько проблем: позволяет улучшить экологическую обстановку, стабилизировать энергоснабжение южной части острова и повысить уровень энергобезопасности региона, снять вопросы дефицита земельных участков для размещения золоотвалов и расширения зоны перспективных жилых застроек, снизить удельные расходы топлива и эксплуатационные расходы энергокомпании".

Досье В результате газификации эмиссия загрязняющих веществ в окружающую среду, в том числе за счет выбросов в атмосферу, сократится на 27 тыс. тонн в год: на 14 тыс. т. – в результате газификации Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и на 13 тыс. т/год от котельных.

Планируется, что газификация Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 пойдет по двум направлениям: строительство нового энергоблока, эксплуатируемого на основе применения современных эффективных газотурбинных технологий, и перевод на газ существующего котельного оборудования станции. Как сообщили в правительстве области, Минэкономразвития уже согласовал для станции природный газ как основной вид топлива. Подписано Соглашение с ООО "Межрегионгаз" о поставках газа ОАО "Сахалинэнерго", в стадии подписания договор на поставку.

Перевод на газ существующего оборудования Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 ведется за счет внебюджетных источников – ОАО "Сахалинэнерго", строительно-монтажные работы по переводу одного котлоагрегата на газ будут окончены уже к 1 января 2011 года.

За счет инвестиций ОАО "Газпром" выполнено проектирование на строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода проекта "Сахалин-2", ГРС в селе Дальнее, межпоселкового газопровода от ГРС Дальнее до Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и ГРП на территории станции. Строительство этого газотранспортного узла будет завершено компанией в 2010 году, после чего начнутся пуско-наладочные работы. К концу этого года компания "Сахалинская Энергия" должна закончить строительство узла отбора и учета газа от магистрального газопровода "Сахалин-2" в соответствии с условиями СРП.

По предложению ОАО "Газпром", проект предусматривает газопроводы-отводы для подачи газа в планировочные районы Луговое и Ново-Александровск, расположенные в непосредственной близости от газопровода. Эти населенные пункты также будут газифицированы уже в начале 2011 года. В соответствии с генеральной схемой от этой ГРС в дальнейшем будут газифицироваться жители сел юга острова: Новая деревня, Ключи, Санаторный, Синегорск, Березняки, Старорусское.

Точки отбора газа от магистрального газопровода уже согласованы. В прошлом году выполнены предпроектные разработки по обоснованию инвестиций для строительства газопроводов-отводов и ГРС в Ногликском, Макаровском, Тымовском и Долинском районах области.

Помимо строительства непосредственно локальных газопроводов правительство Сахалинской области совместно с ОАО "Газпром" прорабатывают варианты строительства мини-завода по производству сжиженного или сжатого газа для газификации потребителей отдаленных населенных пунктов и децентрализованных потребителей.

Инициатором и инвестором проекта выступило ООО "ВостокСпецГаз", которое в настоящее время проводит сравнение технико-экономических вариантов, после чего приступит в разработке проекта. В состав учредителей компании вошло ОГУП "Сахалинская нефтяная компания". Начать строительство завода в с. Дальнее, в непосредственной близости от газораспределительной станции, планируется уже в 2011 году.

Топливный баланс

Газ становится реальным конкурентом для других видов топлива, и в частности угля. Каким здесь может быть компромисс, ведь область в последние годы активно развивает угольную промышленность? По словам руководителя Агентства по газификации и развитию инфраструктуры Сахалинской области Веры Тихоньких, угольщикам за свои региональные рынки сбыта опасаться не приходится. Во-первых, по-прежнему на угольном топливе будет оставаться одна из основных электростанций энергосистемы, а газификация объектов ЖКХ будет происходить постепенно. Во-вторых, газ будут использовать сегодняшние потребители жидкотопливных источников тепла. Газ будет использоваться для горячего водоснабжения потребителей, которые сегодня не имеют горячей воды.

Угольная же отрасль уже сейчас развивается с явным перевесом в сторону вывоза на экспорт углей хорошего качества, а к 2020 году планируется увеличение экспортной доли до 40 и более процентов.

Но главное, что газификация стартует. Значимость ее для области очевидна – она позволит обеспечить стабильность работы островной энергосистемы, создаст благоприятные условия для дальнейшего социально-экономического развития региона, роста промышленного и сельскохозяйственного производства, обеспечит улучшение условий труда и быта, комфортность проживания населения сельской местности и нормализацию экологической обстановки.