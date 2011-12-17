Будущее Республики Саха (Якутия) за нефтегазовой отраслью

Якутия все увереннее осваивает новую экономическую специализацию, становясь крупнейшим центром нефтедобычи. А в ближайшее время такой же темп развития здесь должна получить газовая отрасль. Диверсификация экономики республики вписана в общую стратегию развития Дальнего Востока и Байкальского региона. По ее территории уже проложена первая очередь крупнейшей трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий Океан. Наряду с развитием нефтяной промышленности на основе газовых месторождений в ближайшее десятилетие будет создан Якутский газовый центр, как важная составляющая Восточной газовой программы, которая реализуется ОАО "Газпром". Гость "ДК" – Президент Республики Саха(Якутия), председатель совета Ассоциации межрегионального экономического взаимодействия "Дальний Восток и Забайкалье" Вячеслав ШТЫРОВ.

– Вячеслав Анатольевич, для Дальнего Востока строительство ВСТО стало своеобразным символом экономических перемен. Главные события состоялись на территории Якутии. Как они уже изменили жизнь в республике?

– В 2009 году завершено строительство первой очереди нефтепровода. Началось освоение нефтяных месторождений Западной Якутии, прежде всего, "Талаканского" в Ленском районе. Это позволило нам создать масштабный современный нефтяной промысел, который по техническому оснащению, по технологии и способу ведения работ является одним из лучших в России и мире. В прошлом году добыто 1,9 млн тонн нефти, в этом году мы должны выйти на рубеж 2,7 млн тонн нефти. Через ВСТО она идет до станции Сковородино, а дальше по Транссибу в порт Козьмино. В конце прошлого года первая партия нефти была отправлена на экспорт.

Таким образом, завершен первый этап создания нефтяной промышленности Якутии. Что это дает республике? Прежде всего, новые рабочие места. Сегодня в "Сургутнефтегазе" работают 7,5 тысяч человек, 2 тысячи из них – якутяне. Это высококвалифицированная, высокооплачиваемая работа. Для того, чтобы закрепить кадры, правительством Якутии совместно с "Сургутнефтегазом", "АЛРОСА" и компанией "Транснефть" начато в п. Витим строительство нового микрорайона.

"Сургутнефтегаз" стал вторым по величине налогоплательщиком в республике после алмазной компании "АЛРОСА", значительно опередив предприятия золотодобывающей и угольной промышленности. Бюджет республики теперь пополняется за счет не только алмазов, но и нефти. Для Ленс-кого же района "черное золото" теперь является главным источником поступления доходов.

На трассе нефтепровода ВСТО были введены три больших насосных станции – на Талакане, в Олекминске и Алдане. Каждая – это целый маленький промышленный городок, где нефть доводится до нужной кондиции для того, чтобы она нормально прошла по нефтепроводу, накапливалась для создания резерва по поддержанию давления в трубе. Это тоже сотни новых рабочих мест для якутян, которые создала компания "Транснефть".

– Основные инвестиции в отрасль уже сделаны. Что будет происходить в перспективе, помимо эксплуатации ВСТО?

– В прошлом году уже началось строительство второй очереди нефтепровода – со станции Сковородино до Владивостока. В Козьмино "Роснефть" планирует строительство крупного нефтеперерабатывающего завода с мощностью до 20 млн тонн нефти в год. Для того, чтобы отправлять в Приморье миллионы тонн нефти, нам необходимо построить еще 4 насосных станции. Здесь будут задействованы наши подрядные организации из Олекминска и Алдана. Это вызовет увеличение объема производства и количества рабочих мест, и, соответственно, возрастут отчисления в бюджет.

Но это не все. Для нормального функционирования нефтепровода ВСТО надо обеспечить надежность транспортной системы. Сейчас ведется проработка выбора маршрута будущей автомобильной дороги Якутск – Иркутск. В 2007 году по нашей настойчивой просьбе республиканская дорога "Вилюй" была передана в федеральную собственность. На том участке, где дороги сейчас не существует, ведутся проектные работы. До 2015 года на ее строительстве необходимо освоить 41 млрд рублей. Это огромная стройка. На ней будут работать транспортные и строительные организации Якутии.

Учитывая, что ранее в эксплуатацию введена дорога "Якутск – Магадан", самый крайний северо-восток страны будет связан с центральными районами России. Если говорить в этом же контексте, то строительство нефтепровода ВСТО тоже создает единую нефтепроводную систему страны, которая начинается в Усть-Луге, на границе с Эстонией, и заканчивается во Владивостоке. Это единая система.

С 2011 года в Витиме начнется проектирование крупного аэропорта. Автомобильная дорога, аэропорт – это наши главные транспортные проекты. Но этого мало, надо еще обеспечить надежное электроснабжение нефтепровода ВСТО. Поэтому сегодня строятся две очень важные линии электропередачи. Одна из них – "Мирный – Сунтар – Олекминск". Мы должны ввести ее в эксплуатацию осенью этого года и подать централизованную электроэнергию с Вилюйской ГЭС в город Олекминск. Идет строительство линии электропередачи из Нерюнгри до Алдана, которая дальше пойдет в Якутск. Эти линии нужны для надежной работы первой очереди ВСТО.

А чтобы работали новые насосные станции второй очереди ВСТО, мы должны построить новую линию электропередач от Вилюйской ГЭС через Чернышевский в Мирный, затем до Ленска, Пеледуя и Алдана. Строительство этих линий обусловлено, прежде всего, нуждами ВСТО. Но их значение этим не исчерпывается. Они дадут хороший новый импульс для социально-экономического развития Якутии в целом.

Например, в Олекминске никогда не было централизованного электроснабжения, стояли дизельные электростанции, у которых себестоимость выработки электроэнергии почти 20 рублей за киловатт в час, в то время как на Вилюйской ГЭС – около 1,4 рублей. В Западной Якутии – избыток мощностей, так как работают три гидроэлектростанции, а рынок сбыта ограничен. Из-за этого выработка электроэнергии снижается, что ведет к повышению тарифов. Поэтому для республики крайне важно расширять зоны централизованного электроснабжения и, в конечном счете, создать объединенную энергосистему, соединив линиями электропередач Западный, Южный и Центральный энергорайоны Якутии. Эта задача как раз и решается строительством ЛЭП, о которых говорилось выше. Таким образом, развитие нефтепроводной системы привело к развитию энергетики республики.

– Главная проблема полноценного функционирования выстраиваемой системы – недостаточная ресурсная база.

– Эта проблема решается интенсификацией геологоразведочных работ. Каждый год проходят конкурсы и аукционы, постепенно все новые участки приобретают своих хозяев. Уже сегодня "Сургутнефтегаз" работает и на территории Мирнинского района. Сам город Мирный находится уже в середине его лицензионной территории. Начали работать и другие нефтяные компании – "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", "Якутгазпром", "Роснефть". Геологоразведочные работы охватывают всю Западную Якутию. До 2020 года в геологоразведку должны быть вложены 93 млрд рублей. Это работа также и для якутских предприятий, таких, как "Якутскгеофизика", "Якутскгеология", "Ленанефтегаз" и других.

– Дойдет ли дело до организации собственной переработки нефти или республика изначально в этом большом проекте позиционирована, как сырьевой регион?

– На Талакане уже работает небольшой НПЗ, вырабатывающий дизельное топливо, которое идет на собственные нужды "Сургутнефтегаза". Но битум, выпускающийся там, предназначен для всей республики.

Главный наш проект по нефтепереработке – это создание НПЗ в Ленске. Этим занимается компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча". Уже разработаны ТЭО, проект находится на доработке. Завод будет создан в Ленске -это обязательное условие работы компании "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" в республике. Проектная мощность завода – 500 тыс. тонн нефтепродуктов в год, но, возможно, будет выбран вариант и до миллиона. Это позволит почти полностью обеспечить потребности Якутии в нефтепродуктах. Для нас это важно по той причине, что уменьшатся транспортные издержки. Например, Западная Якутия сможет получать нефтепродукты круглый год, не дожидаясь навигации.

– Какое значение будет иметь проект по реализации Якутского газового центра на развитие экономики республики и Дальнего Востока?

– Газовая промышленность по вкладу в валовый региональный продукт Якутии превзойдет алмазодобывающую и нефтяную отрасли. На самом деле, газовая промышленность в республике существует уже более 50 лет. В районе Кызыл Сыра, в Вилюйском улусе, находятся действующие газовые промыслы, в городе Якутске первой в СССР была построена газотурбинная электростанция, хорошими темпами идет газификация населенных пунктов. Газопроводы уже перешли через реку Лена, и мы работаем на правом берегу. В прошлом году подан газ в город Ленск. Но это локальная система, которая работает только для нужд Республики Саха (Якутия).

Речь же идет о создании масштабной газовой промышленности. К 2020 году мы должны добывать более 30 млрд куб.м газа. Это в 16 раз больше, чем сейчас. И этот газовый промысел по своим масштабам сопоставим с промышленностью ведущих регионов страны. Примерно столько же газа будет отправляться по трубопроводной системе "Нордстрим", о которой сейчас говорит весь мир.

Развитие восточной газовой промышленности на Дальнем Востоке предполагает, что будут газифицированы все районы, которые находятся на юге Дальнего Востока – Приморский край, Амурская область, Хабаровский край, Еврейская автономная область, а также Республика Саха (Якутия) и Иркутская область. Предполагается также создание мощных газохимических, газоперерабатывающих отраслей, создание производств по сжижению газа, осуществление экспорта газа в страны АТР.

Ресурсной базой для решения этих масштабных задач будут четыре центра газодобычи: на Сахалине, в Якутии, Иркутской области, в Красноярском крае. Они должны быть соединены между собой системой газопроводов, таким образом, будет создана единая газопроводная сеть России.

Сейчас интенсивно развивается Сахалинский газовый центр, строится газопровод "Сахалин – Хабаровск – Владивосток". Но объемы газа, который будет добываться на Сахалине, недостаточны, чтобы обеспечить Дальний Восток. Так, без газа остаются Амурская область, Еврейская автономная область, юг Якутии. Поэтому вторым этапом будет создан Якутский центр добычи газа на базе Чаяндинского месторождения и проложен газопровод параллельно нефтепроводу ВСТО. Следующим этапом будет освоение Ковыктинского месторождения в Иркутской области, а затем, на четвертом, будет создан Красноярский центр газодобычи. Все четыре главных газодобывающих центра будут соединены системой магистральных газопроводов между собой и с существующей сетью газопроводов Сибири, и, таким образом, сформируется единая газотранспортная система России. Это задача, которая по масштабам превосходит ВСТО. Реализация Восточной газовой программы уже начата и будет иметь огромное значение для устойчивого развития экономики всего Дальнего Востока.