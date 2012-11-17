Комсомольск-на-Амуре обещает обойти Хабаровск по объемам инвестиций в основной капитал

В редакции «ЗР» оказались прогнозы социально-экономического развития в 2013 - 2015 годах крупнейших городов Хабаровского края - Хабаровска и Комсомольска. В них перспективы будущего роста муниципальными экономистами оцениваются весьма сдержанно.

По умеренно оптимистическому варианту, предлагаемому управлением экономического развития администрации Хабаровска к расчету бюджета 2013 года, оборот организаций по всем видам деятельности в 2012 году составит 355 млрд рублей и вырастет к 2015 году до 472,5 млрд рублей или на 45,3% к показателям 2011 года, почти равномерно распределяясь по годам. При этом промышленное производство в городе вырастет в 2013 году на 12%, в 2014 году - на 7%, в 2015 году - на 6%.

Местные власти возлагают надежды на «Дальэнергомаш», который в будущем году планирует получить подряд на изготовление газовой турбины для нефтехимического завода «Неохим-АД» из Болгарии, заключить контракты с Кирово-Чепецким химкомбинатом, Нижнетагильским металлургическим комбинатом, совершить еще несколько сделок, что обеспечит предприятию загрузку на ближайшие годы. Оптимизм внушает загрузка ОАО «Хабаровский судостроительный завод», чей портфель гражданских и оборонных заказов позволяет более-менее нормально работать в течение 2-х ближайших лет. Однако ожидаемый объем промпроизводства в Хабаровске в 2015 году составит 102,5 млрд рублей (в 2012 году - 80,5 млрд), что не дотянет и до четвертой части общего экономического оборота.

Оборот организаций Комсомольска-на-Амуре, в 2011 году достигший 86 млрд рублей, в 2012 году составит 102 млрд рублей, а к 2015 году вырастет до 137 млрд рублей. Но ожидается, что увеличение будет неравномерным: в 2013 году - на 2,4 млрд, в 2014 году - на 10 млрд, а в 2015 году - сразу на 23 млрд рублей. В этом городе промышленность составляет основную долю и основной прирост обещают дать несколько ведущих предприятий: местный авиазавод им. Гагарина планирует в 2013 - 2014 годах произвести гражданской и военной продукции почти на 85 млрд рублей, Комсомольский НПЗ намерен за то же время произвести нефтепродукции на 44,7 млрд рублей в оптовых ценах. К 2015 году на КНПЗ в основном закончится масштабная реконструкция производства, включающая в себя строительство комплекса гидрокрекинга, нефтепродуктопровода «КНПЗ - порт Де Кастри», отводной ветки от нефтепровода ВСТО, и в этот момент эффективность его производства значительно вырастет. Ожидается, что на 12,7 млрд рублей в 2013 - 2014 годах произведет продукции Амурский судостроительный завод. Однако администрация города отмечает, что предприятие постоянно срывает сроки постройки судов, загоняя себя тем самым в сложное финансовое положение. Местные власти надеются, что «Амурметалл», в 2012 году готовый реализовать продукции на 17,2 млрд рублей, в будущем будет ежегодно продавать хотя бы на 14,5 млрд рублей. В их оценке перспектив предприятия нет альтернативы его дальнейшему банкротству и смене собственника.

В 2011 году оборот малых предприятий Хабаровска равнялся 325,2 млрд рублей, в 2012-м он должен достичь 227 млрд рублей, к 2015 году может вырасти до 317 млрд рублей. Таким образом, рост объема составит 56,7% к 2011 году, что выше темпов увеличения общего оборота организаций города. В Комсомольске-на-Амуре малый бизнес, наработавший в 2011 году оборот в 30,1 млрд рублей, в нынешнем году доведет этот показатель до 35,5 млрд, к 2015 году - до 49,5 млрд рублей.

Комсомольск-на-Амуре обещает обойти Хабаровск по объемам инвестиций в основной капитал. Город Юности заявляет о привлечении в будущем году 64 млрд рублей, в 2014-м - 55,7 млрд рублей. Краевой центр намерен в 2013 году привлечь 50,2 млрд, а в 2014 году - 52,4 млрд рублей. Правда, в 2015 году в Комсомольске-на-Амуре ожидается спад до 17,6 млрд рублей, а в Хабаровске - продолжение плавного подъема до 54, 3 млрд рублей.

Хабаровские чиновники ожидают рост численности городского населения с 585,6 тыс. человек в 2011 году до 594,6 тыс. человек в 2015 году. Здесь прогнозируется дальнейшее увеличение рождаемости на фоне снижения смертности и сохранения миграционного прироста. Среднемесячная зарплата в Хабаровске равномерно вырастет с 38,5 тыс. рублей в 2012 году до 49 тыс. рублей в 2015 году. Прожиточный минимум может увеличиться с 9,7 тыс. рублей в нынешнем году до 11,7 тыс. рублей в 2015 году. А темпы роста реальной заработной платы составят 9% в следующем году, 9,5% - в 2014-м, 6,5% - в 2015-м.

Несколько иные тренды показывают прогнозы администрации Комсомольска, предполагающие сохранение тенденций убыли населения, численность которого будет сокращаться с 260,3 тыс. человек в 2012 году на 0,8% - 1% ежегодно. Убыль ожидается как в превышении смертности над рождаемостью, так и в миграционных потоках. Причем покидать город будет наиболее трудоспособная и квалифицированная часть населения в возрасте от 25 до 50 лет. Средняя заработная плата в этом году составила 25,9 тыс. рублей, а к 2015 году может подняться почти до 32 тыс. рублей.

Ситуация сравнительного развития двух городов Хабаровского края является довольно точным отражением положения центра и провинций в стране в целом. Рост экономики Хабаровска, базирующийся на опережающем развитии малого предпринимательства, создает базу для подъема уровня жизни, привлечения в город миграционных потоков. Управленческие функции дальневосточной столицы только усиливают этот тренд, вовлекая в процесс городского строительства ресурсы краевых и федеральных органов власти и учреждений, имеющих головные организации или окружные представительства в Хабаровске. Потеряв в последние 20 лет несколько крупных производственных предприятий, городская экономика обрела только большую гибкость, заменив промпроизводство финансовым сектором, формированием целой отрасли в работе с недвижимостью. Проблемы Комсомольска тесно связаны с состоянием промышленного производства и отношением к нему со стороны государства. Долгое время не имевшее почти никакой поддержки производство, отягченное сложными условиями деятельности, так и не стало конкурентным. Сохранить себя сумели авиастроители и нефтепереработчики. Но и их рентабельность не позволяет формировать уровни заработных плат, конкурентные с оплатой труда в Хабаровске. Потому население продолжает покидать провинцию, ведь, чтобы заставить молодежь там остаться, необходимо платить заметно больше, чем в краевом центре. Но условий для такого подъема нет.

Александр ЗУБОВ.