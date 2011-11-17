В 2012 году объем Гособоронзаказа составит 880 млрд руб.

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ZRPRESS. Премьер-министр РФ Владимир Путин заявил накануне на оперативном совещании, что объем Гособоронзаказа на 2012 год составит 880 млрд рублей.

Глава правительства отметил: «Напомню, что в этом году на закупку и модернизацию техники и вооружения, на НИОКР по оборонной тематике из федерального бюджета выделено порядка 750 млрд рублей, это в полтора раза больше, чем в 2010 году. В 2012 году на эти цели мы предусмотрели еще больше - порядка 880 млрд рублей».