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В 2012 году объем Гособоронзаказа составит 880 млрд руб.
17 Ноября 2011, 02:48 | Дальний Восток
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ZRPRESS. Премьер-министр РФ Владимир Путин заявил накануне на оперативном совещании, что объем Гособоронзаказа на 2012 год составит 880 млрд рублей.
Глава правительства отметил: «Напомню, что в этом году на закупку и модернизацию техники и вооружения, на НИОКР по оборонной тематике из федерального бюджета выделено порядка 750 млрд рублей, это в полтора раза больше, чем в 2010 году. В 2012 году на эти цели мы предусмотрели еще больше - порядка 880 млрд рублей».
Автор: По материалам информагентств
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