Китай присудил Путину премию мира

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ZRPRESS. Китайские академики объявили премьер-министра России Владимира Путина победителем премии мира имени Конфуция за выдающиеся достижения «в сохранении мира на земле». В борьбе за приз, который считается китайским аналогом Нобелевской премии мира, Путин обошел канцлера Германии Ангелу Меркель и китайского ученого - создателя гибридного риса - Юаня Лунпина.

О том, что Путин номинирован на премию имени Конфуция, стало известно в середине сентября. Тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что Путину о ней еще не докладывали. Он также добавил, что не располагает информацией, «насколько это известная и авторитетная премия», пишет "Фонтанка".

Премию имени Конфуция учредили в конце прошлого года, после того как обладателем Нобелевской премии мира стал китайский диссидент Лю Сяобо. Первым лауреатом китайской премии мира стал бывший вице-президент Тайваня Лянь Чжань. Он отказался от награды. Лауреата премии Конфуция, который получит 100 тысяч юаней (16 тысяч долларов), официально объявят девятого декабря, за сутки до вручения Нобелевской премии мира в Осло.