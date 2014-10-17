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В Хабаровске обсудили вопросы создания территорий опережающего развития
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка обсудили вопросы создания территорий опережающего развития. По словам Александра Галушки, на сегодняшний день законопроект о территориях опережающего развития уже оформлен и к середине октября будет внесен в Государственную Думу РФ, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. Встреча состоялась в правительстве Хабаровского края.
«Глава государства поручил ускорить эту работу, и мы рассчитываем, что в осеннюю сессию законопроект будет принят. Это позволит уже в 2015 году начать его реализацию. Совместно с регионами проделана большая работа по отбору инвестиционных проектов и территорий опережающего развития, способных дать толчок ускоренному развитию Дальнего Востока. В Хабаровском крае утверждены три площадки», — сказал министр.
Одну из площадок планируется создать на базе промышленных предприятий Комсомольска-на-Амуре. Здесь акцент будет сделан на высокотехнологичное производство военных и гражданских самолетов. На базе Ванино-Советско-Гаванского промышленного узла разместится еще один ТОР — на побережье Татарского пролива имеются выгодные условия для развития экспортно-ориентированных грузов, рыбопереработки и судоремонта. Третья площадка – село Ракитное, где будут размещены производства строительных материалов, предприятия пищевой промышленности, логистический комплекс.
По словам губернатора Хабаровского края, регион постоянно ведет работу с резидентами ТОР. «Территория в селе Ракитное имеет выгодное расположение и привлекательна для инвесторов, которые уже сегодня готовы вкладывать средства. Мы хотим предложить добавить к ТОР коммерческую зону Хабаровского аэропорта и рекреационную зону Большого Уссурийского острова. Возможность создания территории опережающего развития на нескольких площадках позволит полностью реализовать их потенциал», — сказал губернатор края.
Вячеслав Шпорт также подчеркнул, что регион со своей стороны будет всячески содействовать скорейшему принятию закона о ТОР. «Это позволит начать активную работу по привлечению инвесторов и организации производства. Для обеспечения финансирования очень важно, чтобы законопроект был принят параллельно с рассмотрением бюджета до конца этого года», — отметил глава Хабаровского края.
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