Главы городов и районов не понимают, что происходит с бюджетом Приморского края-2013

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября, ZRPRESS. Не принимать проект бюджета Приморского края на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов в существующем варианте даже в первом чтении – такое предложение прозвучало во Владивостоке во вторник, 16 октября, на открытом заседании комитета по бюджету и налоговой политике Законодательного Собрания ПК.

На заседание были приглашены представители муниципальных образований, которые признавались, что не понимают самого принципа формирования основного закона Приморья. «Никто не может объяснить, почему бюджет родного для меня Чугуевского района вырос на 40 млн рублей, а Арсеньева снизился на 20 млн?»- недоумевал мэр Арсеньевского городского округа Александр ДРОНИН.

«Бюджетная обеспеченность (на душу населения – справка «ЗР») в Хабаровском крае 54,9 тыс. рублей, в Амурской области – 46,8 тыс., а в Приморье – 43 тыс. рублей! Меньше всех на Дальнем Востоке! При этом бюджет Приморья входит в десятку бюджетов субъектов федерации по достижению наивысших результатов!?» - не понимал происходящего глава Уссурийского округа Серей РУДИЦА.

Главы городов и районов сетовали на то, что растут их обязанности, перед населением, но они никак не профинансированы. Так выдача земель малообеспеченным семьям - не просто нарезка участков. Оформление и обустройство каждого участка – если по уму и по закону - обходится в 1,5 млн рублей: межевание, стоимость порубочного билета, проведение электричества, воды, канализации, а под все это нужен проект, который тоже денег стоит.

Председатель ЗС ПК Виктор ГОРЧАКОВ со ссылкой на представителей исполнительной власти Приморья признал, что проект бюджета сырой. Более того, в его основе лежит программно-целевой принцип финансирования, а самих программ еще нет. Потому что нет еще Стратегии развитии Приморского края на 2013–2017 годы – над этим документом эксперты только работают.

Но и другое понятно: войти в 2013 год без принятого бюджета Приморского края означает и для губернатора, и для Законодательного Собрания - подписать себе приговор.

Ольга Журман, газета "Золотой Рог".