www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.28 р. 100 JPY: 61.07 р.
EUR: 79.95 р. 10 CNY: 99.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Андрей Тарасенко лидирует на выборах Губернатора Приморского края

17 Сентября 2018, 10:51 | Дальний Восток

После подсчета 99,1% голосов на выборах Губернатора Приморского края с отрывом в 1,49% лидирует Андрей Тарасенко. Об этом сообщила представитель краевой избирательной комиссии Наталья Камаева в понедельник, 17 сентября.

Представитель крайизбиркома отметила, что по состоянию на 8.35 понедельника явка избирателей составила 35,44%. На данный момент обработано 99,1% бюллетеней.

«С небольшим отрывом лидирует Тарасенко Андрей Владимирович – 49,55% (253082) голосов набрал этот кандидат. Ищенко Андрей Сергеевич набирает 48,06% (245438) голосов», – сообщила она.

Наталья Камаева уточнила, что данные результаты – промежуточные. Не обработанными пока остаются 14 протоколов участковых избирательных комиссий. После того, как все данные будут введены в систему ГАС «Выборы», краевой избирком сможет окончательно огласить итоги голосования.

Отмечено, что на подведение результатов территориальным избирательным комиссиям дается три дня. На сегодняшний момент в краевую избирательную комиссию сдали протоколы 16 территорий.

По словам Натальи Камаевой, за вчерашний день в избирком поступило 13 жалоб, в том числе от штаба кандидата Андрея Тарасенко на подвоз и подкуп избирателей, еще несколько поступило в понедельник, 17 сентября. Жалобы переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Напомним, в Приморье в воскресенье, 16 сентября, состоялся второй тур выборов Губернатора региона. На избирательных участках работали 1 450 наблюдателей – это представители общественных организаций, студенты, граждане с активной жизненной позицией.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: выборы  тарасенко 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru