Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение

Республика Саха (Якутия) и Магаданская область могут получить больше средств на оказание медицинской помощи. Минздрав России по поручению первого зампреда правительства - министра финансов РФ Антона Силуанова подготовил проект постановления о внесении изменений в методику распределения субвенций Федерального фонда ОМС, повысив для пяти субъектов индекс бюджетных расходов (ИБР). Общественное обсуждение инициативы продлится до 16 августа.

«Недофинансирование системы здравоохранения один из болезненных вопросов для Дальнего Востока. Этот вопрос отдельно рассматривался на прошедшем заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона под руководством председателя Правительства России Дмитрия Медведев. Надеемся, что этот вопрос будет решен», – отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Пять регионов страны – Ненецкий округ и четыре дальневосточных (Саха, Камчатский край, Магаданская область и Чукотский автономный округ) –недофинансируются из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. «Из-за такого ограничительного подхода наши четыре региона ежегодно недополучают больше 13 млрд рублей, или 24%, по оценке регионов. Индекс составляет: по Чукотке – 12, по Магадану – 4,7, по Камчатке – 5,3, по Республике Саха – 4,5», – пояснил Министр.

Глава Минвостокразвития России на заседании правкомиссии предложил два выхода из ситуации: либо добавить этим регионам деньги, либо их перераспределить. «Я прошу поддержать применение единого подхода и учесть индекс бюджетных расходов в полном объёме. Для этого надо внести изменение в постановление Правительства №462 от 2012 года в редакции от 6 декабря 2017 года о порядке предоставления и распределения. К сожалению, в проекте протокола этого пункта нет, и, если он войдёт в протокол, это будет важно», – сказал Александр Козлов.

Позицию Министра поддержали власти регионов. В частности, врио главы Якутии Айсен Николаев отметил, что в 4 регионах, включая Якутию, ИБР в системе здравоохранения выше, чем установленные нормативы.

Напомним, что в постановлении Правительства РФ №462 от 5 мая 2012 года, описывающем порядок распределения, предоставления и расходования субвенций ФФОМС прописан одинаковый ИБР для всех регионов – не менее 1 и не выше 3. При этом индекс бюджетных расходов по правилам Минфина при расчёте дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности применяется в полном объёме.

Газета "Золотой Рог", Владивосток