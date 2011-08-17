Доходы бюджета Комсомольска-на-Амуре в следующем году составят 5,2 млрд руб.

В Комсомольске-на-Амуре идет работа над проектом бюджета города на 2012 год. Специалисты муниципалитета прогнозируют, что доходы местного бюджета в следующем году составят 5,2 млрд рублей.

Собственные доходы муниципального образования составят 3,5 млрд рублей, а трансферты вышестоящих бюджетов - 1,7 млрд рублей. Расходы составят 5,3 млрд рублей, сформировав дефицит в 0,1 млрд рублей. Более 70% расходов составят ассигнования на развитие отраслей социально-культурной сферы, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры спорта. Самой крупной статьей расходов местного бюджета будет образование. На его нужды будет направлено 1 млрд 566 млн рублей. На жилищно-коммунальное хозяйство Комсомольска планируется направить 726 млн рублей. А на жилищное строительство – около 80 млн рублей.