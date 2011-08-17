Чиновники скажут cheese

В Комсомольске-на-Амуре принят кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих. Он представляет собой общий свод правил и этических норм служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться городским чиновникам независимо от занимаемой должности.

Согласно кодексу любой муниципальный служащий при выполнении своих служебных обязанностей должен исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод граждан определяют основной смысл и содержание деятельности органов местного самоуправления. Как поясняют в пресс-службе мэрии города, чиновники не должны использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность органов власти с целью извлечения личной выгоды. Они не должны оказывать предпочтения каким-либо профессиональным, религиозным или социальным группам и организациям. Служащие муниципалитета обязаны проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других стран, учитывать культурные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному согласию. Также они должны уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации. При исполнении своих обязанностей муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции. Все работники администрации города должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять толерантность в общении с гражданами и коллегами.