Американцы подстрекают Китай, чтобы тот забрал Дальний Восток у России

В рубрике «Мнения» влиятельной газеты «Нью-Йорк Таймс» на днях вышла статья некоего Фрэнка ДЖЕЙКОБСА, ранее прославившегося в качестве составителя «Атласа картографических курьезов». Сибирь богата ресурсами, земли там много, а людей мало, а в Китае много людей, которым земли не хватает. Это можно поправить: «Земля без людей для людей без земли»!

Под еврейским лозунгом

Автор напоминает, что под этим девизом на рубеже XX века шла еврейская миграция в Палестину. Лозунг можно «переработать», применив его к сегодняшним реалиям: китайцы могли бы, считает публицист, оправдать им захват Сибири.

Понятно, уточняет автор, что азиатские районы России вовсе не «пусты», и они совсем не то, что Палестина. Однако Сибирь богата ресурсами, а Китай ими не богат, и его бедным людям мало земли. В каком-то смысле Китай является противоположностью России. И это все очень пугает Кремль.

Сибирь — азиатская часть России, к востоку от Уральских гор, — огромна, рассказывает журналист. Она тянется на трех четвертях российской суши и эквивалентна всей территории США и Индии, вместе взятых. Короче говоря, «трудно себе представить».

Что касается населения, то здесь автора статьи поражают китайцы. 1350 млн китайцев к югу от границы! А что Россия? Всего 144 млн, пишет он. Это же соотношение почти 10 к 1.

Но если взять именно Сибирь, то расхождение окажется «еще более удручающим» для России: в Сибири живет едва ли 38 миллионов человек. В приграничном же районе обитает всего 6 миллионов россиян. Для сравнения: с другой стороны на них смотрят более 90 миллионов китайцев…

Смешанные браки, торговля, инвестиции, идущие через границу, дали понять сибирякам («к лучшему или худшему»), что «Пекин намного ближе Москвы».

Сегодняшний Китай — общепризнанная «мировая фабрика». И в какой-то прекрасный день Китай, вероятно, захочет владеть всем земным шаром, чтобы соответствовать этому определению, пишет автор.

Пекин призывают учится у Москвы

По мнению Фрэнка Джейкобса, Пекин вполне может использовать собственную стратегию по отношению к России: раздавать паспорта «сочувствующим» в «спорных районах», а затем перейти прямо к военной «защите своих граждан».

Нынче Кремль формально контролирует Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию и Крым. Однако если Пекин выберет силовой вариант аннексии Сибири, то единственный способ, который остановит воинство Поднебесной, — применение ядерного оружия.

С другой стороны, существует еще один вариант, указывает публицист. При Владимире ПУТИНЕ Россия все больше смотрит на восток, видя там свое будущее: не только построение Евразийского союза, но и усиление Шанхайской организации сотрудничества. Такая геополитическая деятельность может объединить Китай и Россией и большинство бывших советских «станов» (под «станами» журналист имеет в виду в виду Казахстан, Кыргызстан и др.).

А Новомексику не хотите?

В издании «The American Conservative» появился отклик на эту заметку.

Некто Род ДРЭЕР пишет, что вряд ли о применении ядерного оружия можно говорить всерьез, но вот было бы интересно понаблюдать за тем, как Пекин попытается скопировать колонизаторскую стратегию Путина. Автор надеется, что этого не произойдет — хотя бы потому, что «миру не нужна война между двумя ядерными государствами».

Масса других комментариев к материалу Джейкобса появилась в самой «The New York Times».

ДЖЕФФ из Бостона полагает, что китайцы первым делом захватят озеро Байкал — ведь там находится 20% мировых запасов пресной воды! К тому же озеро — всего в 400 милях от границы с Китаем и в каких-то 1000 милях от Пекина. Китайский водный кризис, считает читатель, «практически гарантирует» аннексию этого куска российской территории в следующем десятилетии.

ВАЛЕНТИНА из Иркутска указывает, что мистер Джейкобс мало что знает о Сибири. Русский язык и обычаи здесь — опора всего, а русскому владычеству здесь гораздо больше 150 лет, о чем упомянуто в статье. «Даже мой город, — пишет она, — был основан в 1661 году». Декабристы, сосланные в Сибирь, помогали распространять русскую культуру. И ее корни здесь сейчас очень глубоки, считает Валентина. Китайцы же, которые трудятся в Сибири, — отнюдь не ассимиляторы. Они рассматриваются в основном как временная иностранная рабочая сила. Сибирская земля богата природными ресурсами: нефтью, газом и лесами, а Дальний Восток дает России доступ к Тихому океану. И ведение бизнеса с Китаем отнюдь не подразумевает отход всей Сибири к Китаю.

Некто ХАИМ из Шекельберга параллельно русско-китайским процессам рекомендует переделать границы США и Мексики — тоже в соответствии с демографическим принципом. Весь южный регион США, считает он, следует переименовать в «Новомексику», а Остин сделать «областным центром».

Комментариев, авторы которых верили бы в скорую оккупацию китайцами Сибири, на сайте не обнаружено.

Аляска может повторить судьбу Крыма?

Примерно в этот же период американцам на сайте издания «Политическое обозрение» напомнили о том, что при горячем желании и в определенных обстоятельствах, Россия могла бы вернуть себе Аляску. Статья называется в русле современных веяний «Аляска – территория опережающего развития?».

Крупнейший штат США когда-то входил в состав России... Условия сделки и ее обстоятельства до сих пор остаются предметом споров. При этом спустя почти 150 лет Аляска превратилась в один из самых перспективных регионов мира.

"Верните Аляску России"

Интерес к теме Аляски подогрела ситуация вокруг Крыма. На волне возвращения полуострова России появились энтузиасты, решившие подать петицию по рассмотрению в Конгрессе США вопроса о возврате Аляски России.

“Группы русских из Сибири 10-16 тысяч лет назад пересекли перешеек (сегодня Берингов пролив). Эскимосы начали осваивать арктическое побережье. Алеуты поселились на Алеутском архипелаге…”

Открытие Аляски

Данные по поводу первых переселенцев из Евразии на территорию Аляски разнятся. Есть оценки о пересечении скованного льдами перешейка между Чукоткой и Аляской как 10-15, так и в 15-20 тыс. лет назад.

Однако доподлинно известно, что первыми европейцами, сошедшими на берег Аляски 21 августа 1732 г., стали члены команды бота “Святой Гавриил” под началом геодезиста М. С. Гвоздева и подштурмана И. ФЁДОРОВА. Они были участниками Чукотской экспедиции 1729–1735 гг. под руководством А. Ф. ШЕСТАКОВА и Д. И. ПАВЛУЦКОГО.

Есть также версия, что одним из первых русских на Аляску почти за век до этого, в 1648 г., ступил знаменитый землепроходец Семен Дежнев: он отплыл из устья реки Колымы, добрался до реки Анадырь. По легенде сбившиеся с курса лодки Дежнева пристали к берегам Аляски.

Следующим этапом стала Вторая камчатская экспедиция знаменитого исследователя Витуса Беринга в 1740 – 1741 гг. Его именем впоследствии были названы мыс, море, остров, сам пролив между Чукоткой и Аляской, а также ледник на Аляске.

Также считается, что именно в рамках данной экспедиции Беринга были замечены обитающие в прибрежных водах Аляски морские бобры – каланы. Именно мех этих животных, считавшийся тогда самым ценным в мире, послужил одним из основных стимулов к освоению Аляски со стороны России.

Освоение Аляски – Российско-американская компания

Российские торговцы пушниной стали проявлять все больший интерес к новым землям. В 60-х гг. XVIII века на острове Уналашка основаны порт и поселок, через которые велась торговля добытыми на Аляске мехами.

К 80-м гг. XVIII века на Аляске закрепились только две крупные купеческие компании: Шелихова – Голикова и Лебедева –Ласточкина. Компания Шелихова – Голикова смогла выдавить конкурентов.

В 1784 г. Г. И. ШЕЛИХОВ организовал экспедицию, в результате которой было основано постоянное поселение на острове Кадьяк (г. Кадьяк). Г. И. Шелихов предложил создать коммерческую колониальной компании для освоения Аляски по типу Британской Ост-Индской компании.

“Российско-американская компания” увидела свет в 1799 г., одним из ее основателей ее стал зять Шелихова Николай РЕЗАНОВ.

Первым главой компании стал Александр БАРАНОВ. Именно благодаря ему на Аляске был основан целый ряд русских поселений, в частности Новоархангельск (сегодня – г. Ситка).

Под руководством Баранова Российско-американская компания расширила сферу своих интересов: в Калифорнии было построено самое южное поселение России в Северной Америке – Форт Росс. Поселение и деревянная крепость были построены с целью промысла и торговли пушниной. Также были установлены торговые связи с Гавайями.

Русские на Аляске основывали поселения, строили церкви, создавали школы и больницы для местных жителей. Однако “Российско-американская компания” так и не смогла обеспечить глубокое освоение Аляски. В 1818 г. Александр Баранов уходит в отставку с поста главы компании.

В 1824 г. Россия подписывает договор с правительствами США и Англии. Границы русских владений в Северной Америке были определены на государственном уровне.

Интересы Российско-американской компании в Аляске так и ограничились промыслом и торговлей пушниной... К середине XIX века из-за бесконтрольной охоты поголовье каланов на Аляске резко сократилось.

Продажа Аляски

Как это ни странно, но судьбу Аляски, по мнению ряда историков, решил Крым, а точнее, Крымская война (1853–1856 гг.) В российском правительстве начали зреть идеи об укреплении отношений с США в противовес Великобритании.

В 1853 г. генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. МУРАВЬЕВ-АМУРСКИЙ представил НИКОЛАЮ I записку, изложив данную точку зрения. Продажа Аляски, по мнению Муравьева-Амурского, была "неизбежна":

"…теперь, с изобретением и развитием железных дорог, более еще, чем прежде, должно убедиться в мысли, что Северо-Американские Штаты неминуемо распространятся по всей Северной Америке, и нам нельзя не иметь в виду, что рано или поздно придется им уступить североамериканские владения наши. Нельзя было, однако ж, при этом соображении не иметь в виду и другого: что весьма натурально и России если не владеть всей Восточной Азией, то господствовать на всем азиатском прибрежье Восточного океана. По обстоятельствам мы допустили вторгнуться в эту часть Азии англичанам… но дело это еще может поправиться тесной связью нашей с Северо-Американскими Штатами".

Подобные мысли пустили прочные корни в умах российской элиты того времени. Великий князь Константин в письме министру иностранных дел А. М. ГОРЧАКОВУ в 1857 г. уже прямо говорит о будущей продаже Аляски.

"Продажа эта была бы весьма своевременна, - писал великий князь, – ибо не следует себя обманывать и надобно предвидеть, что Соединенные Штаты... желая господствовать нераздельно в Северной Америке, возьмут у нас помянутые колонии, и мы не будем в состоянии воротить их. Между тем эти колонии приносят нам весьма мало пользы, и потеря их не была бы слишком чувствительна..."

Министерство финансов во главе с М. Х. РЕЙТЕРНОМ поддерживало эту идею. В 1866 г. императору глава Минфина направил Александру II специальную записку. В ней отмечалась необходимость "строжайшей экономии государственных средств" и отказа от различных субсидий. Кроме того, в Минфине указывали, что ежегодный размер государственных дотаций казну от обременительных ежегодных дотаций “Российско-американской компании” составлял 200 тыс. руб. серебром. К 1866 г. компания уже задолжала министерству финансов 725 тыс. руб.

В декабре 1866 г. состоялось секретное "особое заседание", в котором принимали участие вел. кн. Константин, А.М. Горчаков, М.Х. РЕЙТЕРН, российский посланник в Вашингтоне барон Э.А. СТЕКЛЬ, вице-адмирал Н. К. КРАББЕ и император АЛЕКСАНДРОМ II. Все они выступили за продажу Аляски США. Были определены границы продаваемой территории, а также минимальная цена – $5 млн.

В начале марта Э. Стекль обратился с официальным предложением о продаже Аляски к государственному секретарю США Уильяму СЬЮАРДУ.

Подписание договора прошло 30 марта 1867 г. в Вашингтоне.

Итоговая стоимость сделки составила $7,2 млн золотом (по курсу 2009 г. – примерно $108 млн золотом). К США отошли: весь полуостров Аляска (по меридиану 141° к западу от Гринвича), береговая полоса шириной в 10 миль южнее Аляски вдоль западного берега Британской Колумбии; архипелаг Александра; Алеутские острова с островом Атту; острова Ближние, Крысьи, Лисьи, Андреяновские, Шумагина, Тринити, Умнак, Унимак, Кадьяк, Чирикова, Афогнак и другие более мелкие острова; острова в Беринговом море: Св. Лаврентия, Св. Матвея, Нунивак и острова Прибылова – Св. Георгия и Св. Павла.

Общая площадь проданных территорий составила более 1,5 млн кв. км. Россия продала Аляску менее чем за 5 центов за гектар.

Где деньги?

После этого начинается территория споров и заговоров.

1 августа 1868 г. барон Эдуард Стекль получил чек Казначейства США, согласно которому Америка полностью рассчиталась с Россией за Аляску. Из них $26 тыс. получил адвокат русской миссии Роберт Уокер. Еще $21 тыс. составила царская награда за заключение договора Стеклю и сотруднику миссии В. Бодиско.

Затем барон Стекль поручил банку Риггса (Riggs Bank) перевести $7,035 млн в Лондон, в банк братьев Барингов (Barings Bank). Оба этих банка на сегодняшний день уже прекратили свое существование.

След этих денег потерялся во времени, предоставив повод для самых различных теорий. По одной из них, чек был обналичен в Лондоне, и на него были приобретены золотые слитки, которые планировалось перевести в Россию. Однако груз так и не был доставлен.

На корабле вспыхнул бунт: его организовали экстремисты, которые якобы внедрились в экипаж и были "враждебны русскому самодержавию". Им не удалось убедить матросов не идти в Санкт-Петербург, и в Балтийском море они подорвали корабль.

Еще одна версия: деньги все-таки пришли в Россию и были потрачены на приобретение "железнодорожных принадлежностей". В частности, ряд российских историков считают, что на эти средства была построена и оборудована железная дорога Москва-Рязань.

Продажа или аренда?..

Официального текста договора о продаже Аляски на русском языке нет. Сделка не была одобрена Российским сенатом и Государственным советом. Эти и другие темные стороны договора между Россией и США по Аляске породили и другие теории.

Согласно одной из них большевики согласились продать Аляску "по-настоящему". Из-за санкций западных стран после революции 1917 г. невозможно было приобрести оружие для Красной Армии. Владимир ЛЕНИН якобы предложил США полный отказ от претензий на Аляску в обмен на снятие блокады.

В качестве гарантии Ленин предложил отдать все экземпляры соглашений, которые хранились в России и подтверждали ее права на Аляску.

Дальше – больше. Спустя немногим менее 30 лет, в завершающие месяцы Второй мировой войны, в ходе ялтинской конференции Иосиф СТАЛИН огорошил американскую делегацию, вновь подняв вопрос о территориальных правах на Аляску.

Сталин якобы пообещал больше не трогать эту тему в обмен на право СССР по установлению контроля над странами Центральной Европы в ходе послевоенного передела сфер влияния.

Первоначальная реакция в США

Сразу после сделки в 1867 г. американские газеты начали пестреть заголовками типа: "Глупость Сьюарда", "Морозильник Сьюарда", "Зоопарк полярных медведей Джонсона" и так далее.

Издание New York Herald подняло на смех "наполеоновскую затею" Сьюарда, который приобрел для Америки "50 тысяч эскимосских жителей, из которых каждый в состоянии выпить по полведра рыбьего жира за завтраком".

Пройдет совсем немного времени и New York Herald и другие издания назовут приобретение Аляски со стороны США "важнейшей из международных сделок нашего времени".

Золото, нефть, ракеты-перехватчики...

В 1848 г. русский исследователь и горный инженер, поручик Петр ДОРОШИН нашел небольшие россыпи золота в притоках рек на полуострове Кенай возле будущего города Анкориджа (крупнейшего города Аляски на сегодня). Однако объем обнаруженного драгоценного металла был небольшим. Эта находка не поменяла взглядов российских властей на Аляску как суровый и неприбыльный край.

Впоследствии золото было найдено и в других частях Аляски. В 1880 г. было обнаружено крупнейшее на Аляске рудное месторождение Джуно. В начале ХХ века открыли и самое крупное россыпное месторождение золота – Фэрбенкс. К середине 80-х гг. ХХ на Аляске в общей сложности добыли почти тысячу тонн золота.

Нефть на Аляске нашли спустя 100 лет после заключения договора – в начале 70-х гг. XX века. В 1977 г. был построен трубопровод от залива Прудо-Бей, расположенного на побережье Северного Ледовитого океана, до незамерзающего порта в городе Вальдес, расположенного на южном тихоокеанском побережье штата. Текущий пик по добыче нефти был показан в 1988 г. на уровне 1,9 млн баррелей в день. В настоящий момент добыча снизилась к уровню в 520 тыс. баррелей в день.

Показатели добычи природного газа более стабильны. По текущим оценкам, запасы газа в Норд-Слоуп, северном регионе Аляски, достигают 7 трлн куб. м.

Проект Аляска-Азия по экспорту СПГ в $65 млрд

Власти США уже давно планируют осуществить масштабный проект по экспорту СПГ из Аляски в Азию.

В феврале 2014 г. губернатор Аляски Шон ПАРНЕЛЛ заявил, что крупные нефтегазовыми компании подписали договор о строительстве газопровода, который соединит месторождения на севере штата с заводами по производству сжиженного природного газа на юге Аляски с последующей транспортировкой СПГ в азиатский регион.

В целом сегодня Аляска – это один из самых перспективных с транспортно-энергетической точки зрения регионов мира. Для США это и узловая точка на пути в Азию и плацдарм для более активного освоения ресурсов и предъявления территориальных претензий по Арктике.

Кроме того, на Аляске расположены перехватчики GBI (Ground-Based Interceptor), которые частично нивелируют ядерный потенциал России в отношении основной части США.

В текущей ситуации петиция о возвращении Аляски может рассматриваться как предложение “потроллить Америку”. Но при этом сама Россия отказалась от этого региона почти 150 лет назад. Смогла бы Россия развить "Русскую Америку" лучше, чем это сделали США?

ZRPRESS.RU, Владивосток.