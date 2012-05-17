Президент Путин решил ускорить развитие Дальнего Востока

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 11 мая, ZRPRESS. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до июля представить предложения по ускорению социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока.

Согласно указу главы государства от 7 мая, в представленных правительством предложениях, необходимо будет предусмотреть обеспечение в этих регионах транспортных связей труднодоступных территорий.

Также президент поручил кабмину утвердить до 1 января 2013 годы государственные программы РФ, включая такие, как "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", "Развитие авиационной промышленности", "Космическая деятельность России", "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности", "Развитие судостроения", "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности".

Кроме того, правительство должно утвердить госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и при необходимости скорректировать стратегии, направленные на модернизацию и развитие ведущих секторов экономики, предусмотрев увязку указанных программ и отраслевых стратегий с формируемыми приоритетными технологическими платформами и пилотными проектами инновационных территориальных кластеров.

«Золотой Рог».