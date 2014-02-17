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Минвостокразвития зазывает южнокорейские инвестиции на Дальний Восток
Первый заместитель Министра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов и заместитель Министра Максим Шерейкин на встрече в Москве обсудили с представителями Корейского агентства по содействию торговле и инвестициям (Korea Trade-Investment Promotion Agency, KOTRA) перспективы участия корейских инвесторов в проектах на территории Дальнего Востока.
Представители Минвостокразвития рассказали об основных принципах формирования новой модели экономического развития дальневосточных регионов и первоочередных задачах по созданию сети территорий опережающего развития (ТОР) с конкурентоспособными условиями для ведения бизнеса и реализации крупных проектов.
«Россия уделяет развитию дальневосточных территорий приоритетное значение. Одна из главных задач – создать здесь высокотехнологичные производственные объекты. Однако при больших расстояниях и недостатке инфраструктуры на Дальнем Востоке будет правильным концентрировать усилия на конкретных проектах, которые станут точками опережающего роста. Именно над этим сейчас работает Минвостокразвития», - пояснил А.Осипов.
Российская сторона, по словам первого замминистра, заинтересована в привлечении корейских компаний на Дальний Восток, прежде всего, в сферу глубокой переработки древесины, железорудного сырья, выращивания биоресурсов.
Генеральный директор КОТRА CIS г-н Со Бен Тэк высоко оценил усилия Минвостокразвития по повышению инвестиционной привлекательности макрорегиона и подтвердил, что среди крупнейших корейских инвесторов есть большой интерес к сотрудничеству с дальневосточными и сибирскими регионами. Некоммерческая организация КОТРА, созданная правительством Южной Кореи для развития деловых отношений с другими странами, готова оказать руководству Минвостокразвития максимальную помощь в организации взаимодействия с деловыми и политическими кругами Южной Кореи.
Г-н Со Бен Тэк сообщил также, что в ближайшее время корейская сторона подготовит и представит Министерству встречные предложения по совместному сотрудничеству.
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