О патриотизме и экономической целесообразности

Полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ в ходе интерактивной пресс-конференции ответил на вопросы журналистов из всех субъектов Федерации Дальнего Востока.Разговор шел более двух часов, «ДК» акцентирует внимание лишь на нескольких поднятых темах.

О сотрудничестве с Китаем

– Китай – наш ближайший сосед и партнер. Это перспективный развивающийся рынок, который потребляет нашу продукцию. В 2010 году, по оценкам китайской стороны, товарооборот между Россией и Китаем составит около $54 млрд, этот показатель аналогичный докризисному периоду. Между Дальним Востоком и Китаем товарооборот в 2009 году составил примерно $4,6 – 4,8 млрд, по итогам 2010 года прогноз – около $5,5 млрд. Есть рост, но если посмотреть структуру товарооборота, то здесь не все так хорошо, как нам бы хотелось. К сожалению, сохраняется сырьевая направленность нашего экспорта. Мы продаем нефть, газ, уголь, металлы, биоресурсы, лес. Покупаем же в основном готовую продукцию – текстиль, машины, механизмы. Хотя все это можно производить у нас, на Дальнем Востоке.

Такая ситуация нас не устраивает. На Дальнем Востоке необходимо создавать контактные зоны, где будет осуществляться совместная глубокая переработка сырья. Китайская сторона ведет политику правильно – исходя из интересов своего государства. Наша политика на всех уровнях власти должна претерпеть изменения, иначе мы всю ресурсную базу растеряем, а потом нам самим не на чем будет развиваться. Экономические отношения с Китаем необходимо расширять, но наши интересы обязательно нужно учитывать.

О судостроении

– Государство сегодня имеет несколько вариантов развития судостроения. Но в любом случае в регионе будет развиваться машиностроение, и его составная часть – судостроение. Считаю неразумными некоторые предложения заниматься только транспортировкой или рыбной ловлей, покупая суда в Корее, Китае или Сингапуре. Таким образом, мы будем развивать эти государства, а сами останемся на первобытном уровне, имея в распоряжении только ресурсы. Так мы попросту загубим эту отрасль.

Я думаю, если мы добываем у себя газ, то сами должны его и перевозить, а значит – выпускать газоналивные суда. Сухой док не построишь ни в Хабаровске, ни в Благовещенске, поэтому принято решение строить верфи совместно с южнокорейской и сингапурской компаниями в Приморье.

В стране должен быть не один центр строительства атомного подводного флота – на Севере. Государству необходимо сохранить еще один центр – в Комсомольске-на-Амуре. На Востоке страны мы также должны сохранить выпуск военных кораблей – в Хабаровске и в Комсомольске. Кроме того, на каждой территории важно сохранить и развивать судоремонт. Обслуживание и ремонт судов должны быть и на Камчатке, и в Благовещенске, и в Приморье. Обслуживать суда можно только там, где есть базы ремонта – отводить их на другую территорию за тысячи километров нецелесообразно. Ни о какой конкуренции здесь говорить не приходится.

О сообщении между Сахалином и материком

– На линии Ванино-Холмск работало порядка десяти паромов, которые возили генгрузы и уголь на Сахалин. Хотя мы удивлялись, зачем нужно возить уголь на Сахалин, где есть свой. Сегодня в этих перевозках необходимости нет. Раньше паромы возили железнодорожные вагоны, а сегодня, в связи с развитием дорожной сети, нужно перевозить большегрузные автомобили. Многие старые паромы уже не эксплуатируются. Отсюда множество проблем с работой переправы.

На 2011 год уже запланировано проектирование двух автомобильно-железнодорожных паромов нового поколения, а в 2012 и 2013 годах начнется их строительство. Такие работы предусмотрены в федеральной целевой программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года». Это будут паромы большой вместимости, совершенно другого качества. Кроме того, Программой предусмотрена с 2011 года реконструкция береговых сооружений автомобильно-железнодорожного комплекса в порту Холмск, на которую из федерального бюджета до 2013 года запланировано 650 млн рублей.

А вообще нам нужно плотно заниматься решением вопроса строительства мостового перехода на остров Сахалин. Уже сегодня российские железные дороги ведут реконструкцию путей на Сахалине. Мостовой переход позволит полностью решить вопросы бесперебойной доставки грузов на остров и обратно в любую погоду в любое время года. Впрочем, строительство мостового перехода в большей степени даже не экономический вопрос, а политический. Сахалинская область должна быть соединена постоянным сообщением с остальной частью России.

О Северном морском пути

– Арктика – стратегический ресурс российского государства. В связи с этим нам необходимо обеспечить судоходство не только для Северного завоза, но и для разработки арктических шельфовых нефтегазовых месторождений, для осуществления международного транзита. Сегодня из стран Азии грузы могут перевозиться по южному пути, но транзит по Северному морскому пути сокращает трассу на 30%.

Развитие Северного морского пути связано не только с совершенствованием транспортных судов, ледокольного флота и систем навигации, но и прежде всего с развитием портового хозяйства. Обязательно будут создаваться морские порты-хабы в Тикси, Певеке, Анадыре и Петропавловске-Камчатском. За развитием портов, естественно, последует развитие территорий.

О металлургическом кластере

– Создание производственных кластеров на Дальнем Востоке – это крайне животрепещущая тема. В появлении металлургического комплекса заинтересованы потребители и внутри государства, и за рубежом. Существующий сегодня в Хабаровском крае «Амурметалл» сможет в год перерабатывать до 2 млн тонн руды, но Амурская область и Еврейская автономная область будут производить гораздо больше. Следовательно, в этих регионах должны появиться металлургические заводы. Кроме того, естественно, будет ориентация и на зарубежного потребителя. Это нормально.

Группа компаний «Петропавловск» планирует на базе Куранхского и Гаринского месторождений железной руды в Амурской области и Кимкано-Сутарского месторождения в Еврейской автономной области построить горно-обогатительные комплексы и горно-металлургический комбинат с полным циклом производства от руды до чугуна. Предполагаемый общий объем выпуска продукции при выходе на проектную мощность составит 9,6 млн тонн в год железорудной продукции.

Очевидно, что металлургический кластер будет точкой экономического роста, мультипликатором для дальнейшего развития региона – создаются рабочие места, инфраструктура, транспортная инфраструктура. За этим – будущее. Государство будет всячески помогать развитию этого направления бизнеса.

О дороге Чита-Хабаровск

Сегодня наша задача – восстановление всей дороги, чтобы она работала как единое целое. К сожалению, в ходе эксплуатации уже много построенных участков пришло в ненормативное состояние. Эти вопросы также остаются на контроле у полпреда. Что касается обустройства и создания инфраструктуры, региональные власти будут отвечать каждый за свой отрезок дороги, проходящей по территории субъекта Федерации.

Приняты решения на уровне правительства России, министерства здравоохранения и социального развития. Будут создаваться пункты помощи для пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях, определены медицинские учреждения. В эти больницы направляется новое оборудование. Сотовые операторы уже работают по обеспечению связью всего участка дороги. Спутниковая и сотовая связь будет на всем протяжении трассы. Эти вопросы находятся на контроле у Правительства Российской Федерации.

Что касается служб сервиса, точек питания, кемпинга – это вопросы бизнеса. Нефтяные компании с опережением строят автозаправочные станции. Если где-то недостаточно заправочных станций – будем эти вопросы поправлять, будем обращать внимание компаний. Большая работа уже сделана.

В настоящее время на всем протяжении федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита-Хабаровск имеется всего 49 объектов дорожного сервиса (16 кафе, 4 мотеля, 20 автозаправочных станций, 9 станций технического обслуживания).Почти все объекты были спроектированы и построены до 2004 года и расположены вне придорожной полосы. В настоящее время согласовано строительство ещё 6 новых объектов сервиса: автозаправочного комплекса, автозаправочной станции и 4-х комплексов дорожного сервиса.