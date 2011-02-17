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Место встречи – блог губернатора

17 Февраля 2011, 13:31 | Дальний Восток

Персональный блог в Интернете становится повседневным инструментом общения губернатора Магаданской области Николая ДУДОВА с населением Колымы. Всемирная паутина не заменяет конечно же разговор лицом к лицу, но при этом открывает новые возможности для регулярных и обстоятельных коммуникаций.

Как говорит начальник управления информационной политики администрации области Инна КУДЗИЕВА, в этом году губернатором принято решение в он-лайн режиме обсудить с населением вопросы формирования годового плана развития территории. Это обоюдный процесс – задача администрации обстоятельно донести до земляков итоги прошлого года с его победами и нерешенными проблемами и максимально учесть все конструктивные предложения и замечания. Это один из элементов построения гражданского общества, и чтобы не скомпрометировать начинание, в администрации выстроена абсолютно прозрачная и неформальная система учета мнений граждан.

Нынешние интернет-новации лишь дополняют сформировавшуюся практику. В ее основе перечень поручений, который готовится для аппарата и структурных подразделений областной администрации по итогам каждой поездки губернатора по территории области, каждого приема граждан. Но люди обращаются к руководителю территории не только со своими персональными проблемами, у них немало толковых идей и дельных предложений, которые могут помочь оптимизировать региональные ресурсы при решении задач социального развития территории, акцентировать внимание на приоритетных вопросах. Все они будут аккумулированы и вынесены на суд областного собрания хозяйственного актива, которое пройдет на Колыме в конце февраля.

Понятно, что с расходами областного бюджета в этом году не разбежишься. Магаданская область, как и 2/3 субъектов Федерации в России, является дотационной. При том что в прошлом году впервые консолидированный бюджет территории приблизился к 20 млрд рублей (еще пять лет назад он составлял всего 5 млрд), нынче области придется еще активнее искать собственные источники дохода. «Так, в 2011 году мы получим федеральных трансфертов на 1,3 млрд рублей меньше. Эта значительная сумма должна быть замещена собственными доходами. В последнее время на региональный уровень перекладывается много обязательств без финансового подкрепления, и здесь нам приходится изыскивать возможности», – поясняет в своем блоге ситуацию руководитель области.

Губернатор уверен, что в нынешнем году области удастся сохранить социальную направленность консолидированного бюджета. Планово будет проиндексирована зарплата бюджетникам, в полном объеме профинансированы 20 областных целевых программ – они касаются в основном социальной сферы.

Основной повод для уверенности в том, что можно строить оптимистичные планы и на этот год, дает то, что Колыме наконец-то удалось переломить ситуацию в главной для экономики области отрасли – горнодобывающей. С вводом в действие рудников «Кварцевый», «Биркачан», началом разработки месторождения «Конго» в области наметился существенный рост добычи драгметалла. По итогам 2010 года валовой региональный продукт Магаданской области вырос на 9% и превысил 54 млрд рублей. Хорошую динамику показал индекс промышленного производства, на 21% увеличился объем товаров собственного производства, есть рост в агропромышленном комплексе, рыбной отрасли.

А показатели таких сфер, как торговля, предоставление услуг общественного питания, своей хорошей динамикой свидетельствуют о развитии на территории малого и среднего бизнеса. За год в области на один процент снизился уровень безработицы, составив всего 2,45%. Для любой территории это архиважный вопрос. Как сообщает в своем блоге губернатор, на Колыме снизился показатель нагрузки незанятых граждан на одну вакансию. Работодателями в органы службы занятости было заявлено более 11 тыс. вакансий – на 8,2% больше показателя предыдущего года.

В обращении губернатора к жителям области в подробностях представлен перечень всех социальных объектов, которые строились и реконструировались на Колыме, того, что сделано в сфере образования, здравоохранения, культуры. Насколько правильными были акценты региональной политики? Собственный вывод может сделать любой житель Магаданской области и поставить свою оценку. Она важна, но не менее важны конкретные предложения – как территории благополучно жить, а не выживать.

Как говорит руководитель пресс-службы губернатора Инна Кудзиева, новое дело – общение с жителями Колымы через блог становится все более востребованным.

Автор: Юрий Рогов
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