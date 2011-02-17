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Южная Якутия: развитие по плану
Российское государство, выделив к концу декабря 2010 года 16,5 млрд рублей, полностью выполнило свои обязательства по финансированию в 2009-2010 годах первого этапа инвестиционного проекта «Комплексное развитие Южной Якутии» – разработки проектной документации, сообщается на персональном сайте главы Якутии Егора БОРИСОВА со ссылкой на заседание Координационного совета по реализации проекта.
В том числе на проектирование Эльконского уранового горно-металлургического комбината, Канкунской ГЭС, электросетевой инфраструктуры, железных и автомобильных дорог в рамках государственно-частного партнерства из Инвестфонда РФ выделено 7 млрд 253 млн рублей. Также на совете был одобрен подготовленный государственным координатором проекта – «Корпорацией развития Южной Якутии» – комплексный доклад в правительство РФ. В докладе содержатся предложения по определению источников финансирования строительства объектов, в том числе жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры.
В качестве вероятных источников финансирования проекта названы: инвестиционные программы ВЭБ; госпрограмма социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона; кредитование под поручительство правительства РФ и республики Саха (Якутия); привлечение средств международных институтов развития, а также средств создаваемого по поручению правительства РФ под эгидой Внешэкономбанка Фонда прямых инвестиций для Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона. В докладе подчеркивается необходимость проработки вариантов поэтапной реализации проекта с опережающим строительством дорог и объектов энергоснабжения.
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