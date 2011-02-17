От слов к делу

Республика Корея интересуется возможностями инвестирования в амурскую экономику. Большая делегация предпринимателей побывала в Благовещенске, чтобы обсудить с губернатором Приамурья Олегом КОЖЕМЯКО пакет конкретных предложений.

Это уже второй визит южнокорейской делегации, в первый раз стороны наметили направления сотрудничества, а теперь приехали уже с готовыми проектами, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа». Среди них – завод по производству жидкокристаллических экранов, предприятие по выпуску стройматериалов, лесопереработка и сельхозпроизводство. Помимо этого корейские компании готовы участвовать в модернизации предприятий ЖКХ, строительстве автодорог и жилья.