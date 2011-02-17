Большой Уссурийский в проекте

Утверждена концепция проекта «Комплексное развитие острова Большой Уссурийский (2010-2016 годы)». Ее цель – создание на острове туристско-рекреационного комплекса международного значения, сочетающего экономическую эффективность с принципами устойчивого использования острова в интересах России и Китая.

По замыслу российских властей развитие туристско-рекреационной инфраструктуры острова позволит обеспечить к 2020 году: увеличение туристического потока на остров с КНР до 1,5 млн человек в год; рост внутреннего туристического потока края с 345 тыс. человек до 575 тыс. человек в год; прирост доходов от туризма на 2,1 млрд рублей в год.

Все мероприятия Концепции разделены на три этапа. На первом предусмотрено создание транспортной инфраструктуры, на втором этапе – развитие западной части территории острова, на третьем – развитие восточной части острова. Помимо объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, на Большом Уссурийском острове до 2015 года запланировано построить парк развлечений, гостиничный комплекс, торгово-развлекательный и культурный центр, аквапарк, бизнес-центр, конно-спортивный комплекс, Восточно-азиатский центр делового сотрудничества, логистический центр, а также 470 таун-хаусов.

Общая стоимость проекта составляет 19 361 млн рублей. Реализация мероприятий в рамках Концепции планируется на условиях государственно-частного партнерства.