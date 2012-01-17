После возвращения прямых выборов переизбраться смогут менее 30% губернаторов (СПИСОК)

Эксперты сомневаются, что Путин поддержит инициативу Медведева

Президент Дмитрий Медведев 16 января внес в Госдуму проект поправок в законодательство, которые вводят прямые выборы губернаторов, объявила глава правового управления администрации президента Лариса Брычева.

Медведев объявил о возвращении губернаторских выборов в своем послании парламенту в конце декабря уже после того, как в Москве прошли беспрецедентные по числу участников митинги против фальсификаций на выборах в Госдуму. Ранее об этой возможности заявлял премьер Владимир Путин, при этом он говорил о необходимости «президентского фильтра». В редакции Медведева никакого «фильтра» не оказалось.

Политологи активно комментируют надвигающуюся политическую реформу. По версии директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко, после утверждения поправок Госдумой можно ожидать серьезную ротацию глав регионов.

«Переизбраться на прямых выборах смогут навскидку, ну максимум, процентов 30 губернаторов, у остальных шансов нет», – отметил эксперт.

Далее Евгений Минченко дал подробный расклад, кто из глав пользуется доверием в регионе, а кто нет.

«Я думаю, что есть неплохие шансы переизбраться у Собянина – не в силу того, что он очень популярен, а потому, что Москва так устроена – в ней сложно проводить конкурентные выборы. Нет специфически московских СМИ, очень сложно делать кампанию «от двери к двери», так как очень много избирателей. Поэтому, думаю, у Собянина есть шансы на то, чтобы сохранить свое место. Процедуру отзыва губернатора, думаю, запретить будет практически невозможно», – отметил политолог в беседе с корреспондентом «Нового Региона».

НИЗКИЕ ШАНСЫ имеют следующие губернаторы:

Глава республики Адыгея Аслан Тхакушинов, недавно назначенный, – очень низкие шансы переизбраться и высокий риск получить референдум по отзыву.

Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков – низкие шансы

Президент Калмыкии Алексей Орлов – низкие шансы

Президент Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов – низкие шансы

Глава Карелии Андрей Нелидов – никаких шансов

Глава республики Коми Вячеслав Гайзер – низкие шансы

Президент Северной Осетии Таймураз Мансуров – крайне низкие шансы

Глава Тывы Шолбан Кара-оол – низкие шансы

Президент Удмуртии Александр Волков – крайне низкие шансы

Глава Чувашии Михаил Игнатьев – скорее низкие шансы

Глава Алтайского края Александр Карлин – низкие шансы

Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев – низкие шансы

Руководитель Забайкальского края Равиль Гениатулин – низкие шансы

Губернатор Пермского края Олег Чиркунов – низкие шансы

Губернатор Приморского края Сергей Дарькин – низкие шансы

Глава Ставропольского края Валерий Гаевский – низкие шансы

Глава Хакассии Виктор Зимин – низкие шансы.

СРЕДНИЕ ШАНСЫ

Президент Башкирии Рустэм Хамитов – средние шансы

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын – средние шансы

Глава Дагестана Магомедсалам Магомедов – средние шансы.

Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров – средние шансы – может переизбраться, может, нет.

Президент Марий Эл Леонид Маркелов – средние шансы

Глава Якутии Егор Борисов – средние шансы, если не будет фальсификаций

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин – средние шансы

Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов – средние шансы.

По мнению политолога Евгения Минченко, высокие шансы на переизбрание в результате прямого голосования имеют те губернаторы, у кого относительно высокая популярность, или у кого отлажена система управления электоральным поведением. Более-менее – это национальные республики и несколько относительно популярных губернаторов типа Алексея Гордеева (Воронежская область), Михаила Юревича (Челябинская область).

У Анатолия Артамонова в Калужской области или Амана Тулеева – в Кемеровской, несмотря на их возраст, шансы остаться существуют.

Безоговорочно победят при прямом голосовании глава Чечни Рамзан Кадыров, президент Татарстана Рустам Миниханов и глава Мордовии Николай Меркушкин. У последнего высокие шансы, но именно в силу того, что там отлажена система административного управления выборами – популярность никакого значения не имеет.

«Грубо говоря, 30% переизберутся – это я еще оптимистично сказал, – заявил в беседе с корреспондентом «Нового Региона» Евгений Минченко. – Но вопрос в другом. Медведев-то с инициативами выходит, а Путин молчит.

Открываем программу на сайте кандидата в президенты Владимира Путина. Что там про губернаторские выборы? Ничего. Открываем газету «Известия», программу со статьей Владимира Владимировича. Что там про выборы губернаторов? Ничего. И это вызывает определенные сомнения в том, что это будет реализовано. Скорее всего, как-то реализовываться будет, но всегда есть возможность реализовать идею так, что она будет выхолощена».



