Бюджет как компромисс

На что похож бюджетный процесс в одном отдельно взятом регионе – на искусство или черную рутинную работу? И почему это занятие никогда не надоедает? Об этом «ДК» рассказал человек, уже семнадцатый год живущий этим процессом, председатель бюджетного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр УАРОВ.

– Александр Сергеевич, вы знаете, как устроен бюджетный процесс изнутри. Помните, каким он был в 90-е, каким стал сейчас...

– Да, я помню разные времена – и те, когда бюджет республики принимался с 25-процентным дефицитом, и короткий период бездефицитного бюджета... Перед кризисом мы перешли на трехлетний бюджет, потом пришлось вернуться к прежней схеме. Сейчас мы выходим из кризиса, и соответственно Российская Федерация, а также Республика Саха (Якутия), как, думаю, и многие другие регионы, принимают бюджет на 2011 год и финансовый план на 2012-2013 годы. Я называю бюджет 2011 года транспарентным – переходным, уже в значительной мере ориентированным на государственные целевые программы, на достижение конечного результата. С 2012 года бюджет будет на сто процентов ориентирован на государственные целевые программы.

Меня порой спрашивают: вы так давно занимаетесь бюджетом, вам не надоело? Нет, не надоело. Каждый год происходит что-то новое. Одних только изменений в Бюджетном кодексе РФ бывает по несколько сотен. Последние изменения и в республиканском законе о бюджетном устройстве и процессе произошли в июле этого года. Теперь на второе-третье чтение отводится не сорок дней, как прежде, а двадцать-тридцать, значит, работать нам приходится напряженней.

Вообще, руководить бюджетным процессом интересно. Это напоминает дирижерское искусство: здесь важно найти баланс интересов, решение всех спорных вопросов.

– Как же происходит этот поиск баланса на практике?

– Проект закона о бюджете вносит президент республики. В данном случае речь идет о государственном бюджете, то есть доходах и расходах республики без учета муниципальных образований. Но позже мы принимаем и консолидированный бюджет, в котором отражены расходы и доходы всей республики, включая муниципалитеты.

У нас есть такая новация – рабочие согласительные комиссии, которые действуют во время второго чтения проекта закона о госбюджете. Между ними распределены четыре основных блока вопросов, по которым происходят обсуждение и выработка предложений депутатов: первый блок – социальная сфера, другой – строительство, транспорт, связь, дороги, третий – сельское хозяйство и, наконец, Инвестиционная программа.

Решения согласительных комиссий выносятся на рассмотрение бюджетного комитета, который в самый напряженный период заседает по два раза в день. После этого формируется таблица принятых и таблица не принятых предложений. Все предложения должны быть сформулированы депутатами до 25 ноября.

Такая практика позволяет задействовать в обсуждении все профильные комитеты, всех депутатов, обсудить все спорные сложные вопросы внутри парламента, а также с правительством. Самая сложная работа связана с Инвестиционной программой. Ведь каждый депутат хочет добиться инвестиций для строительства школы, больницы, других социальных объектов в своем районе или городе.

Таким образом, мы разбираем все, что возможно, на промежуточном этапе между пленарными заседаниями.

Я постоянно общаюсь с коллегами в других регионах (Дальневосточном федеральном округе, Сибири, Татарстане и Башкортостане), но о таком механизме, как у нас, не слышал.

– Механизм, который вы описали, – как это не похоже на практику 15-летней давности, когда обсуждение проекта бюджета велось преимущественно на пленарных заседаниях, причем долго и бурно...

– Да, тогда было больше эмоций, больше амбиций. Казалось, кто громче говорит, тот большего добьется. Но толковых предложений, конструктивных аргументов и хороших расчетов не хватало. Сейчас люди стали грамотнее, изменилась сама жизнь, и работа построена иначе. Да, это чисто черновая, рутинная, даже скучная работа, но она позволяет достичь компромисса. Ради принятия бюджета мы с правительством вкалываем вместе.

Еще раз повторю: у нас каждый член парламента участвует в процессе. И у нас не бывает такого, чтобы депутат оказался оскорблен тем, что его предложение просто без объяснений отвергнуто. Либо его предложение принимается, либо мы совершенно четко, убедительно доказываем, что в этом году реализовать его невозможно. Я очень ценю человеческое достоинство, уважаю каждого, прежде всего, как человека, а потом уже как депутата, независимо от его партийной принадлежности.

Такой налаженный механизм позволяет всем депутатам научиться грамотно работать над бюджетом. Я наблюдал это уже не раз. В прошлом созыве на третий год каждый имел такие знания и опыт, что мог, пожалуй, активно работать в бюджетном комитете парламента. Сейчас идет третий год четвертого созыва Ил Тумэна – и та же картина. И, знаете, это помогает нам эффективно работать с правительством, грамотно ставить вопросы перед исполнительной властью, а также взаимодействовать с профильными комитетами Государственной Думы.

– Как, по-вашему, что самое главное – то, чем должен овладеть депутат, особенно «свеженький», еще не имеющий опыта, чтобы научиться эффективно работать над бюджетом?

– Не надо бояться. Необходимо сразу включаться в процесс, присматриваться к тому, как работают опытные коллеги. Наши депутаты – люди грамотные, многие из них руководители крупных предприятий, так что вникают в суть дела очень быстро. А главное – научиться выделять самое важное на данном этапе, не стать пленником своих амбиций.

– Как определить приоритеты?

– Ориентиром для нас служат ежегодные Послания Президента РФ Федеральному Собранию. В этом году президент республики также выступил с Посланием Государственному Собранию. Нынешние приоритеты – строительство жилья, социальных объектов, поддержка сельского хозяйства, благоустройство Якутска, где в 2012 году пройдут международные спортивные игры «Дети Азии» и форум «Россия – спортивная держава».

Когда мы говорим о социальных объектах, то невольно вспоминаем обещание, данное министром финансов РФ Алексеем КУДРИНЫМ, о выделении средств на строительство школ взамен ветхих и аварийных. В Якутии 624 школы, около 40% из них – ветхие и очень старые. Мы ежегодно изыскиваем средства и вводим 10-15 школ, за семь лет построено 118 школ! Но собственных ресурсов нам не хватает, нам нужна помощь. Нельзя сказать, что у нашей страны нет денег, ведь Россия сегодня занимает третье место в мире по золотовалютным запасам.

– Наказов избирателей, как ни крути, всегда больше, чем возможностей бюджета. Как Вы объясняете людям, что не получается сделать все сразу?

– Объясняю просто и доступно, без терминов и сложностей. У меня получается, я ведь бывший учитель. Не помню случая, чтобы люди не поняли меня, не согласились после моих объяснений.

– Кстати, может ли Ил Тумэн каким-либо образом влиять на степень внимания федерального центра к нуждам региона, в том числе финансовым, отражающимся в бюджете?

– Президент, правительство и Государственное Собрание (Ил Тумэн) постоянно работают с Государственной Думой и правительством России. Результаты очевидны: пять лет назад республика получала по федеральным целевым программам чуть больше одного миллиарда рублей, сейчас – 15 млрд. А в целом финансовая помощь со стороны России в последние годы достигает 43-46 млрд рублей. Пожалуй, по объему финансовой помощи мы сейчас лидируем. Потому нам удалось обосновать свои расходы, объяснить, в каких условиях мы живем.

Как ни странно, даже наши депутаты порой говорят, что республика получает слишком большой объем федеральных средств. Они имеют в виду, что мы должны получать больше собственных доходов. Пока такой возможности нет. Но непременно будет! Смотрите, семь лет назад большую часть налоговых доходов республиканского бюджета, почти 70%, давала АК «АЛРОСА». А сегодня на ее долю приходится только 30%. Кто дает остальное? У нас появились другие крупные налогоплательщики – «Сургутнефтегаз», «Мечел», «Востокнефтепровод» и т.д. Я думаю, скоро придет время, когда в полную силу заработают наши нефтяные месторождения, Восточная газовая программа, плюс наши традиционные отрасли – алмазная, золотая, плюс железная дорога, и тогда мы перестанем быть дотационным регионом. По моим прогнозам, с 2015 года Якутия станет регионом-донором.

– Бюджет республики на 2011 год принят с дефицитом... Когда удастся выйти на бездефицитный уровень?

– Если не будет второй волны кризиса, то с 2014 года.